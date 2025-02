Zupełnie nowy zestaw PS5 nadchodzi. Znamy możliwą datę wydania i cenę

Astro Bot okrzyknięto najlepszą grą 2024 roku, a że jest to tytuł first-party Sony, wydaje się logiczne, iż „niebiescy” planują wydanie gry w zestawie z konsolą. Tak, aby każdy chętny mógł od razu zainwestować nie tylko w grę, ale i sprzęt, który pozwala ją odpalić.

Zestaw PS5 + Astro Bot wycieka

Sony raz na jakiś czas uraczy graczy nowymi wydaniami konsoli PlayStation 5. Chodzi tu o zestawy, w ramach których możemy skusić się na konsolę z daną grą w jednym pakiecie. Zazwyczaj zamknięte jest to wszystko w limitowanym pudełku. Dla graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z ekosystemem PlayStation, to świetna okazja, aby nie tylko nabyć sprzęt, ale i od razu mieć w co grać.

Astro Bot z kolei, wedle krytyków i osób decyzyjnych za wręczanie statuetek The Game Awards (największej w branży gali nagród) to absolutne GOTY 2024, czyli najlepsza gra minionego roku. Czy tak jest faktycznie? No cóż – gracze PlayStation mogą to sprawdzić, jeśli tylko kupili produkcję. Reszta będzie mogła się o tym przekonać dzięki specjalnemu zestawowi, o którym na Dealabs informuje znany insider billbil-kun.

Pakiet będzie zawierał konsolę PS5 Standard (z napędem płyt) oraz kod umożliwiający pobranie gry Astro Bot. Choć cena nie jest jeszcze znana, istnieje prawdopodobieństwo, że wraz z premierą pakietu zostanie zaoferowana promocja, a jego cenę szacujemy na 474–499 euro. – czytamy w komunikacie

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨



A new PS5 Astro Bot Bundle is on the way!



More details in our last reporthttps://t.co/Smq9R6l4Q5 — billbil-kun (@billbil_kun) February 11, 2025

Nadal są to jedynie plotki, ale pochodzą od źródła, które bardzo rzadko się myli. Cena podana jest wyłącznie orientacyjnie, co wskazuje na możliwą oszczędność dla kogoś, kto zdecyduje się na ten zestaw. Zdaniem insidera, data premiery takiego pakietu została wewnętrznie wyznaczona na 13 marca 2025 roku. Jego pełne ujawnienie powinno nastąpić w trakcie najbliższego State of Play. Wydarzenie nie zostało potwierdzone, ale ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu, przed 14 lutego.

Źródło: Dealabs