Assassin’s Creed Valhalla na PS5 i Xboksie Series X. Która wersja wypada lepiej?

W Assassin’s Creed Valhalla porównano czasy ładowania ilość FPS oraz rozdzielczość w jakiej pracuje gra.

Jeśli mowa o trybie wyświetlania obrazu, to teoretycznie tytuł działa w 4k, niemniej niezmiernie rzadko rozdzielczość sięga poziomu 3840×2160. W kwestii płynności również mamy remis, zarówno PlayStation 5 jak i Xbox Series X działają w 60 klatkach animacji na sekundę, z wyjątkiem incydentalnych sytuacji gdy tytuł łapie zadyszkę.

Różnice można natomiast zaobserwować w kontekście ładowania się tytułu. Zaobserwowano, że produkcja na PS5 ładuje się w o około 12% szybciej niż edycja na sprzęcie Microsoftu (11.42 sekundy vs 13 sekund).

Przypominamy, że Assassin’s Creed Valhalla od Ubisoftu, ogracie zarówno na: PC, PS4, PS5 oraz Xboksie One i Xboksie Series X. Tytuł zbiera świetne oceny, przez wielu będąc nazwanym najlepszą odsłoną serii. Zainteresowanych odsyłamy do naszej recenzji, gdzie redakcyjny kolega pisał:

Najnowsza odsłona Assassin’s Creed bierze wszystko co najlepsze z poprzedników, dorzuca do tego kilka nowości i szlifuje całość tak, aby maksymalnie zaangażować gracza w otaczający go, wirtualny świat. Według mnie to najlepsza część cyklu, fenomenalna produkcja i godny kandydat do miana gry roku.