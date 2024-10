Assassin’s Creed Valhalla z nową funkcją na Steam. Ubisoft walczy o waszą uwagę

Chociaż od premiery ostatniej “dużej” odsłony serii Ubisoftu minęło już parę lat, to ta może wkrótce otrzymać wyczekiwaną funkcję. Mówi się, że już niedługo do Assassin’s Creed Valhalla w pecetowej wersji na Steam trafią upragnione przez graczy osiągnięcia. Twórcy chyba przypomnieli sobie o fanach serii, którzy mają prawo do niezadowolenia…

Osiągnięcia trafią do Assassin’s Creed Valhalla na Steam

Współcześnie ważnym elementem gier wideo są osiągnięcia. To nie tak, że zbiera je każdy, ale sporo osób cieszy się możliwością zdobycia punktów czy pucharków. Takie trofea znajdziemy na konsolach, ale także na pecetach. Popularną formę zdobywania nagród ma Steam, choć nie każdy tytuł z niej korzysta – to już zależy od twórców i wydawców. Tak było w przypadku gry Assassin’s Creed Valhalla, która mimo kilku lat na karku wciąż nie dorobiła się systemu osiągnięć na platformie Valve.

To się może jednak wkrótce zmienić. Jak donoszą plotki, w systemie platformy Steam pojawiły się informacje o nadchodzącym pakiecie osiągnięć do odblokowania. Kategoria “osiągnięcia” została dodana do zasobów, co zauważono za pośrednictwem SteamDB. Jest zatem jasne, że te już niedługo będzie można odblokować.

Jest to zatem kolejna próba Ubisoftu, mająca na celu przyciągnięcie graczy do swoich produkcji. Podobnie zresztą jak zapowiedź wydania zeszłorocznego Mirage – również na Steam, bo póki co gra jest tam niedostępna. Szkoda, że ruchy te są dość chaotyczne i robione na ostatnią chwilę. Przecież te osiągnięcia można było śmiało dodać dawno temu…

Źródło: gamerant.com