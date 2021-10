Assassin’s Creed Valhalla ze smacznym nawiązaniem do Pac-Mana

Jeden z graczy dostrzegł w Assassin’s Creed: Valhalla apetyczne nawiązanie do klasyki produkcji wideo.

Użytkownik forum Reddit o pseudonimie DasKraut podzielił się ze społecznością fanów Valhalli ciekawym znaleziskiem. Otóż na jednym ze stołów w grze o wikingach zauważył nadkrojony krążek sera (lub ciasta), a obok ułożone w rzędzie jabłka. To wywołało skojarzenie z Pac-Manem.

Na pewno nie jest to pierwszy i ostatni easter egg w produkcji Ubisoftu. A jeśli chodzi o Pac-Mana, to twórcy bardzo lubią do niego nawiązywać. Chyba najbardziej znanym easter eggiem związanym z klasykiem są ser i główki czosnku w Skyrimie. Pac-Mana i Ducha możemy też zobaczyć chociażby w Mortal Kombat z 1992, choć w trochę innej formie.

Przy okazji warto przypomnieć, że Ubisoft stale rozwija Valhallę – już niebawem trafi do niej darmowe rozszerzenie. Discovery Tour: Viking Age ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, a konkretnie 19 października.

Niedawno pisaliśmy też o ciekawych statystykach dotyczących nienawiści wobec marek na całym świecie. Okazało się, że Ubisoft jest najmniej lubianą marką gamingową w Polsce – podobnie jak w 22 innych krajach.