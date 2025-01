Znamy długość Assassin’s Creed Shadows. Dzięki ci, Ubisoft, że nie chcesz nas znów aż tak wymęczyć

Nowa gry z cyklu Assassin’s Creed rysuje się w zaskakująco jasnych barwach i może stać się hitem, którego Ubisoft tak bardzo potrzebuje. Choć nadal pojawiają się regularnie kontrowersje, a firma przesunęła kolejny raz datę premiery, wczesne reakcje dziennikarzy czy influencerów są bardzo pozytywne. Będzie hit czy nie? To w dużej mierze zależy od tego, czy Ubi nauczyło się na pomyłkach Valhalli.

Zobacz też: Assassin’s Creed Shadows z ray tracing. Znamy wymagania gry

Nie zrozumcie mnie źle – Assassin’s Creed Valhalla to dobra gra, ale tak niepotrzebnie wydłużona, przepełniona miejscami nudą, bogactwem aktywności, które finalnie do niczego konkretnego nie prowadzą, że… no, niejeden gracz został wymęczony. Na przejście samej tylko fabuły potrzeba było tam około 60 godzin, ale tak naprawdę gracze poświęcali nawet 100 godzin, aby poznać większość tego, co tytuł miał do zaoferowania. I to za dużo, szczególnie na taką grę jak Assassin’s Creed. Ubisoft już wcześniej obiecał, że choć Assassin’s Creed Shadows będzie duże, to nie powtórzy błędów poprzedniczki.

I to akurat prawda. Wedle najnowszych informacji na przejście samego tylko wątku głównego w AC Shadows potrzeba nam około 40 godzin. Tak, wiem – to nadal sporo, ale przynajmniej sensownie. Szczególnie że należy do tego dopisać aktywności poboczne, znajdźki, side questy… no, czas ten zdecydowanie się wydłuży. Informacje te pochodzą od Jonathana Dumonta, reżysera kreatywnego gry.

Źródło: tech4gamers