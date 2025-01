Assassin’s Creed Shadows z ray tracing. Znamy wymagania gry

Premiera najnowszego Assassin’s Creed Shadows nadchodzi wielkimi krokami, a tymczasem my poznaliśmy wymagania sprzętowe gry – również dla trybów z ray tracingiem. Jaki sprzęt jest wymagany do uruchomienia produkcji ze śledzeniem promieni? Sprawdźmy, co przygotował dla nas Ubisoft.

Wymagania sprzętowe Assassin’s Creed Shadows

Tym razem nie o postaciach, fabule czy samej rozgrywce. Dziś w przypadku Assassin’s Creed Shadows skupimy się na kwestiach technicznych, a konkretniej na wymaganiach sprzętowych gry. Ubisoft zaprezentował wymagane konfiguracje sprzętowe, które są niezbędne do uruchomienia tytułu z ray tracingiem. Producent podzielił śledzenie promieni w grze na 3 rodzaje – selective, standard i extended. Jak łatwo się domyślić, tryb selektywny jest najmniej wymagający.

Aby z niego skorzystać w 1080p/30 FPS, musimy posiadać Intel Core i7 8700k lub AMD Ryzen 5 3600, 16 GB RAM i NVIDIA GeForce GTX 1070 oraz AMD Radeon RX 5700 lub Intel Arc A580. To pozwoli zagrać na niskich ustawieniach graficznych. Jeżeli to dla was za mało i wolicie 1440p z wysokimi ustawieniami przy 60 FPS, to nie obędzie się bez karty NVIDIA GeForce RTX 2070 lub AMD Radeon RX 6700 XT.

Standardowy ray tracing z 1440p i 60 FPS wymaga NVIDIA GeForce RTX 4070 Super lub AMD Radeon RX 7800 XT. Rozszerzone śledzenie promieni w 1440p wymaga RTX 4080, podczas gdy rozgrywka 4K potrzebuje do działania RTX 4090.

Poniżej znajdziecie pełną specyfikację techniczną dla wszystkich trybów graficznych. Warto pamiętać, że zakłada ona korzystanie z upscallingu:

Premiera najnowszej odsłony cyklu od Ubisoftu już 20 marca 2025 roku. Gra po dwóch poślizgach wreszcie zmierza na rynek i wiele wskazuje na to, że tym razem obędzie się bez przesunięć. Tytuł będzie dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Więcej o grze przeczytacie w naszym wątku.

Źródło: dsogaming.com