Ubisoft usuwa filmy krytykujące Assassin’s Creed Shadows “To mowa nienawiści”

Assassin’s Creed Shadows kontra nieprzychylne filmiki w sieci

W ostatnim czasie do internetu trafiło sporo materiałów związanych z promocją gry Assassin’s Creed Shadows. Co najważniejsze, były nawet niezłe — dało się z nich wyczuć, że Ubisoftowi faktycznie zależy na stworzeniu czegoś udanego. To oczywiście wciąż stara dobra seria i to od francuskiego wydawcy, w związku z czym na mapie widzimy mnóstwo pytajników, a niektóre elementy po prostu budzą wątpliwości. No ale nie jest źle. Źle zrobiło się jednak, gdy Ubi zaczęło działać w sieci w stylu, który niekoniecznie spodobał się fanom.

Okazuje się, że firma zaczęła prowadzić niepisaną krucjatę przeciwko twórcom filmów nieprzychylnych grze. Niektóre z nich zostały usunięte, a jako powód podaje się “mowę nienawiści”. Czy faktycznie były aż tak negatywne? Ich twórcy uważają, że nie – na przykład SHOHEI KONDO z Japonii, którego filmik został skasowany.

Jego filmik komentujący całą sprawę możecie zobaczyć poniżej – jest po angielsku:

Autor jest zszokowany decyzją o usunięciu jego materiału głównie dlatego, że rzekomo nie zawierało nic, za co zostało oskarżone. Wielu graczy uznało, że Ubisoft próbuje… cenzorować internet po to, aby nie przedostawały się materiały jednoznacznie krytyczne wobec nadchodzącej gry.

