Assassin’s Creed Red wycieka na nowych materiałach. Oto dwójka protagonistów

Zaledwie wczoraj Ubisoft zaprezentował swoje Star Wars Outlaws, które ma być hitem firmy na 2024 rok. Co ciekawe, także w ciągu kolejnych miesięcy mamy zagrać w inny potencjalny hicior, czyli w Assassin’s Creed Red.

Tak wygląda menu główne Assassin’s Creed Red

Tom Henderson jakiś czas temu całkiem dokładnie zarysował nam, czym będzie nowa gra z serii Assassin’s Creed. Konkretnych materiałów jednak nadal ze świecą szukać, ale teraz coś się w tym temacie ruszyło. Po sieci krąży zdjęcie z rzekomego głównego menu gry. Wygląda całkiem realistycznie, ale to z pewnością wczesna, deweloperska wersja. Przestrzegam jednak, iż nie ma żadnego potwierdzenia, iż to prawdziwy materiał.

Mimo wszystko gracze na Reddicie wydają się wierzyć w to, że zaprezentowane menu jest rzeczywiste. Przedstawia dwójkę głównych protagonistów – czaronskórego samuraja Yasuke oraz ninję Naoe.

Ten wyciek (o ile prawdziwy) przedstawia nam kolejne ciekawe informacje o rozgrywce. Wygląda na to, że gracze będą mogli wybrać postać jeszcze w menu głównym (chyba że to narzędzie dla twórców). Pojawia się również przycisk “wybierz sezon”, ale nie wiemy, co może oznaczać. Do tego wybór trybu graficznego, tym razem ustawionego na “jakość Xbox Series X”. Ubisoft może więc chcieć zaoferować kilka trybów graficznych. Gracze z pewnością ucieszą się, jeżeli będą mogli przeżywać tę przygodę w 60 klatkach na konsolach.

To na razie tyle. Jeszcze raz podkreślam, że nieznane jest źródło zdjęcia i nie mamy pojęcia, czy jest prawdziwe. Ubisoft powinien ujawnić nowe informacje na temat produkcji w niedługim czasie.

Źródło: Reddit