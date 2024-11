Assassin’s Creed Mirage ulepszone do PS5 Pro

Wydanie nowej konsoli Sony pozwoli nie tylko uruchamiać nowe gry w lepszej rozdzielczości, ale umożliwi też poprawę dotychczas wydanych produkcji. Lista gier poprawionych do PS5 Pro jest spora, a tak się składa, że należy do niej dopisać kolejną pozycję. Tym razem chodzi o Assassin’s Creed Mirage, czyli wydaną przed rokiem nieco mniejszą odsłonę popularnego cyklu. Informacja o ulepszeniu do mocy nowej konsoli pojawiła się na karcie produktu w PS Store.

Co ciekawe, nie sposób znaleźć informacji na temat szczegółów poprawionej wersji. Co konkretnie ulegnie poprawie? Nie wiadomo — możemy najpewniej liczyć na tekstury wyższej rozdzielczości, jak i poprawioną wydajność gry. Ostatecznie jednak szczegóły poznamy najpewniej na premierę.

Gra oryginalnie została wydana na PC, PS5, Xbox Series X|S, jak i konsole poprzedniej generacji, czyli PS4 i Xbox One. Jak wspominacie wirtualną wycieczkę do Bagdadu? Z pewnością był to powiew “dawnych” odsłon serii, bez tak rozbudowanych mechanik RPG i przeogromnego świata. W tym wypadku nasze działania ograniczały się jedynie do miasta i okolicznych terenów, co akurat sprawdziło się bardzo dobrze.

Źródło: psu.com