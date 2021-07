Wojenny klasyk (ponownie) za darmo, ale tylko przez chwilę

Na Steamie można właśnie zgarnąć grę ARMA: Cold War Assault. Oferta jest jednak mocno ograniczona czasowo.

Czeski deweloper Bohemia Interactive oferuje aktualnie wyremontowaną i rozszerzoną wersję Operation Flashpoint bez żadnych opłat. Grę rozdawano już wcześniej, ale jeśli kogoś to ominęło, to teraz ma okazję nadrobić zaległości.

Jak ma to miejsce zazwyczaj, trzeba się bardzo spieszyć – ARMA: Cold War Assault jest dostępne bezpłatnie tylko do dzisiaj do godziny 19.00. Darmoszkę odbierzemy pod tym adresem, klikając przycisk Dodaj do konta.

W ARMA wcielamy się w żołnierzy wojsk amerykańskich i odpieramy atak Rosjan podczas zimnej wojny. Wydana w 2001 oryginalna wersja produkcji zdefiniowała gatunek symulacji wojennej, zgarniając szereg prestiżowych nagród branżowych, takich jak Gra roku czy Najlepsza gra akcji.

A jeśli chodzi o inne trwające obecnie oferty na darmowe tytuły, to jak zawsze można polegać na Epic Games. Twórcy Fortnite’a mają w tym tygodniu do zaoferowania ciekawego indyka o uciekaniu z hotelu. O szczegółach informujemy tutaj.

Zachęcamy również do częstego odwiedzania naszego działu z promocjami. Codziennie znajdziecie tu najlepsze oferty dotyczące zarówno gier, jak i sprzętu.