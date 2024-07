Zobaczcie nową zapowiedź 2. sezonu Arcane. Netflix dorzuca do pieca

Możemy być pewni, że szykuje się kolejny gigantyczny hit platformy. W końcu w komentarzach pod nowym klipem z produkcji na YouTubie znajdziemy w zasadzie tylko pozytywne opinie.

Arcane 2 na nowym fragmencie

Kolejny już zwiastun produkcji przybrał tym razem formę krótkiego klipu wyciągniętego z jednej ze scen. Dla fanów może ona okazać się sporą przynętą, bo budzi nie lada domysły. Widać na nim Heimerdingera i Ekko włamujących się w trakcie tajnej misji do placówki należącej do tego pierwszego. Czemu się tam włamują i co to za tajna misja? Tego nie wiemy, a żeby się przekonać, pozostanie tylko obejrzeć serial.

Od razu wiemy, że niewiele zmieni się w stosunku do poprzedniego sezonu. Nadal mówimy o przykuwającej oko animacji łączącej ze sobą różne style i techniki oraz niemal wzorowym klimacie. Wszystko to da się poczuć w tej minucie klipu, więc strach pomyśleć, jakie wrażenie będzie robił cały sezon, gdy tylko zadebiutuje.

Do tej pory gry wideo różnie radziły sobie na ekranach kin czy telewizorów, ale w ostatnim czasie gracze mają sporo powodów do zadowolenia. Serial The Last of Us czy Fallout to niezwykle udane produkcje, a Arcane jest chyba flagowym przykładem, że da się zrobić wręcz arcydzieło i to z League of Legends. Sam nie jestem fanem i raczej bez przymusu nie powrócę do moich nieudanych prób sieciowych potyczek. Mimo to na więcej Arcane czekam mocno. Jeżeli też macie dobre przeczucie odnośnie do drugiego sezonu, trzeba teraz uzbroić się w cierpliwość. Arcane 2 zadebiutuje na Netflix w listopadzie bieżącego roku.

Źródło: YouTube