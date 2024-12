Połączenie GTA VI i Spider-Mana i to za darmo. Nie ściemniam, ta gra zapowiada się aż zbyt dobrze

Normalnie nie lubuję się za bardzo w czymkolwiek anime. Ananta dostało jednak nowy zwiastun i znów zachwyca. No jakże to dobrze wygląda!

Nawet ja czuję się oszołomiony wrażeniem, jakie wywiera niegdysiejsze Project Mugen, znane obecnie jako Ananta. Tytuł od chińskiego studia Naked Rain wydawany przy wsparciu NetEase to po prostu coś zwariowanego, kolorowego i szalonego. Czyżby nowy powiew świeżości wprost ze wschodu, idealnie na wyleczenie nudy po zachodnich, zachowawczych tytułach?

Ananta wygląd bosko

Skoro Black Myth: Wukong się udało – a też wywoływało zachwyty przed debiutem – może i Ananta da radę? Z pewnością ambicje są wielkie, bo mówimy o wzorowanej na GTA (z aż za bardzo wyraźnymi inspiracjami zwiastunem GTA VI) i Spider-Mana z kilkoma innymi pomysłami. Do tego wszystko to w klimacie urban science-fiction o ludziach ze super-zdolnościami, próbującymi powstrzymać zagrażające miastu anomalie.

Brzmi ciekawie, ale w praktyce to takie połączenie GTA, Genshin Impact z mechanikami z Marvel’s Spider-Man (na przykład poruszanie się, bujając się po mieście). Do tego Ananta ma być grą w pełni darmową, choć radzę przygotować się na natłok charakterystycznych elementów gacha. Tytuł trafi na PC, PS4, PS5 i urządzenia mobilne gdzieś w 2025 roku.

Na razie jednak wcześniej znana jako Project Mugen produkcja studia Naked Rain otrzymała nowy zwiastun, które wydaje się aż za bardzo inspirować choćby szalenie popularnym trailerem GTA VI. Ba, niektóre sceny są identyczne. Twórcy mają jednak w tym cel – chcą przekonać graczy, że faktycznie starają się stanąć do walki z największymi. I choć wątpię, że to anime RPG mogłoby rzucić wyzwanie Rockstar Games, i tak wygląda nieźle. Do tego stopnia, że czekam, choć zazwyczaj omijam tego typu produkcje szerokim łukiem.

Źródło: Kotaku