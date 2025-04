Wyciekły nowe postaci do Marvel Rivals. 5 bohaterów

Do internetu trafił kolejny przeciek dotyczący Marvel Rivals, ujawniający pięciu nadchodzących bohaterów, którzy mają zasilić rosnący skład postaci w popularnym hero shooterze od NetEase Games. Według wiarygodnego leakera X0X_LEAK, w plikach gry znaleziono odniesienia do postaci takich jak Forge, Amaranth, Hive, Armor oraz White Fox.

Nowi bohaterowie w Marvel Rivals?

Choć oficjalnie nie potwierdzono daty ich debiutu, wszystko wskazuje na to, że NetEase konsekwentnie realizuje ambitny plan rozwoju gry. Studio zapowiedziało, że każda nowa pora roku w Marvel Rivals potrwa dwa miesiące i przyniesie co najmniej dwie nowe postacie, co oznacza, że gracze mogą liczyć na jeden debiutujący bohater miesięcznie.

Oto, jak według przecieku prezentują się role nadchodzących postaci:

Forge – Strateg (wsparcie i taktyka)

– Strateg (wsparcie i taktyka) White Fox – Strateg

– Strateg Hive – Vanguard (tank)

– Vanguard (tank) Armor – Vanguard

– Vanguard Amaranth – Duelist (walka wręcz)

Ciekawostką jest fakt, że przeciek zaspokaja jedno z głównych oczekiwań społeczności: większa liczba Strategów i Vanguardów, którzy do tej pory byli w mniejszości w porównaniu do licznych Duelistów.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, już 25 kwietnia zadebiutuje nowy tryb gry o nazwie Giant-Size Brain Blast. Tym razem nie chodzi jednak o mechanikę rozgrywki, a o… wygląd. Wszystkie postacie otrzymają estetyczne „bobble-heady”, czyli duże, komiczne głowy, które nie wpływają na gameplay, ale dodają rozgrywce odrobinę humoru.

