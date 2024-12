Gigantyczna wtopa w kinach, ale największa premiera w historii Amazon Prime Video

Streaming jest w stanie uratować chyba nawet największe kinowe porażki. Zdecydowanie jedną z nich jest film “Czerwona Jedynka” z gwiazdorską obsadą.

Amazon Prime Video z nowym, historycznym wynikiem

Do tej pory rekordowy tytuł największej premiery w historii platformy streamingowej Amazona należał do filmu “Road House” z Jakiem Gyllenhallem z tego roku. W ciągu dwóch tygodni osiągnął liczbę 50 milionów wyświetleń. Tyle że to przeszłość. Nowy rekord należy do “Czerwonej Jedynki”, która na przebicie tego wyniku potrzebowała niespełna czterech dni.

Gigantyczny sukces na platformie stanowi ciekawy kontrast na temat opinii krytyków i kondycji w kinach. “Czerwona Jedynka” nawet nie zwróciła kosztów produkcji, interesując koszmarnie małą liczbę widzów kinowych. Do tego recenzje nie pozostawiały złudzeń – jest niewypał. A przynajmniej według jedynie 30% pozytywnych opinii na Rotten Tomates. Co ciekawe, z perspektywy widzów jest o wiele lepiej – film zdobył aż 90% pozytywnych ocen od widowni.

Jak donosi Variety, Amazon donosi więc o historycznym sukcesie. Film “Czerwona Jedynka” stał się najlepszą w historii premierą na Amazon Prime Video. Świąteczny obraz akcji o porwaniu Świętego Mikołaja (w tej roli J.K. Simmons), któremu od odsiecz rusza jego ochroniarz (The Rock) wraz ze zdolnym hakerem (Chris Evans), aby uratować go od diabolicznej wiedźmy (Kiernan Shipka) tuż przed Wigilią. Sam obejrzałem i… tak, to zdecydowanie dziwaczna koncepcja, ale “wjeżdża” jak szalona akurat w okresie przed świętami. Polecam.

Źródło: Variety