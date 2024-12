Na Amazon Prime Video zaraz trafi Hollywoodzki film, który jeszcze grają w kinach

No cóż – nie wszystkie opasłe budżetowo produkcje mogą liczyć na równie wielkie zainteresowanie widzów. Z “Czerwoną Jedynką” poszło tak słabo, nawet mimo angażu wielu popularnych aktorów.

Amazon Prime Video – rychła premiera “Czerwonej Jedynki”

Na film “Czerwona Jedynka” możecie obecnie udać się do kina, także tych w Polsce. Szybki rzut oka na kilka repertuarów w Warszawie sugeruje, że niedawna premiera raczej nie cieszy się zbytnim zainteresowaniem widzów, skoro seansów jest zaledwie kilka. Niemniej rzadko kiedy zdarza się, że tak duża produkcja – kosztująca przecież nawet około 250 mln dolarów – tak szybko wlatuje na streaming.

Jest to mimo wszystko pozytywne zaskoczenie, bo być może nie jest aż tak źle, jak sugerują oceny? W serwisie Rotten Tomates zanotowano wyłącznie 31% pozytywnych not krytyków (przy 90% pozytywnych głosów widzów!). Skoro więc obraz spodobał się widzom, ale średnio krytykom, to wydaje się idealną nowością na streamingu. Szczególnie że powstał z myślą o tegorocznych świętach Bożego Narodzenia. Gwiazda już zaraz, także seans Hollywoodzkiej nowości może okazać się strzałem w dziesiątkę.

“Czerwona Jedynka” trafi bowiem na platformę Amazon Prime Video już 12 grudnia 2024 roku. Film oryginalnie zadebiutował 15 listopada w Polsce, także mówimy o bardzo nagłej i szybkiej premierze. Niestety, nie zarobił na siebie, bo mówimy o boxoffice na poziomie około 160 mln dolarów. Nie zwraca to nawet kosztów produkcji.

A te przecież były słuszne – widzowie w głównych rolach mogą podziwiać The Rocka, Chrisa Evansa, Lucy Liu czy J. K. Simmons. Film opowiada porwania Świętego Mikołaja (J. K. Simmons), na którego ratunek wyrusza szef ochrony bieguna północnego (Dwayne Johnson) wraz z owianym złą sławą łowcą nagród (Chris Evans). Także, jak zapewne się domyślacie, mamy do czynienia z komediowym filmem akcji.

