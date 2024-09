Nowe gry za darmo w Prime Gaming, w tym wiedźmiński tytuł oraz 4 inne pozycje

Za jedyne 50 złotych rocznie zyskujecie możliwość oglądania filmów i seriali dzięki Prime Video oraz korzystania z wielu benefirów Prime Gaming (także rozgrywki w chmurze). To nie reklama, ale tylko informuję.

Amazon Prime Gaming ze świetną ofertą – gry za darmo w ramach abonamentu:

Thronebreaker: The Witcher Tales [GOG]

[GOG] The Falconeer [GOG]

[GOG] LEGO The Hobbit [GOG]

[GOG] Kerbal Space Program [GOG]

[GOG] I Love Finding Cats & Pups – Collector’s Edition [Legacy Games]

Pomijając może ostatni tytuł, który adresowany jest wybitnie dla wąskiego grona odbiorców, mamy tutaj kilka hitów. I naprawdę dobre gry, które odebrać możemy za darmo! To znaczy, bez potrzeby dodatkowych płatności, lecz musimy posiadać aktywny abonament Prime Gaming.

Thronebreaker jest bardzo udanym karcianym RPG-iem, oferującym doświadczenie kolejnych kilkudziesięciu godzin z uwielbianym przez graczy wiedźmińskim uniwersum. Jeśli nie graliście, to chyba najlepsza okazja właśnie Wam się trafiła, bowiem grę za darmo zgarniecie dzięki Amazonowi. Jeśli jednak już to macie, to co powiecie na The Falconeer? To ciekawy tytuł akcji, w którym wcielamy się w wojennego… sokoła. Albo może ucieszy Was LEGO The Hobbit, o którym chyba nie muszę nic pisać?

W razie czego macie też jeden z hitów sprzed lat, który oferuje tony zawartości i potencjalną rozgrywkę nawet na setki godzin. Fani majsterkowania, inżynierstwa i kosmosu mogą pomóc uroczym, choć nieco nieogarniętym Kerbalom, dostać się w kosmos. No i pozostaje również gra o kotach i psach dla tych, którzy chcą się jedynie zrelaksować.

Nadal macie również czas na odebranie poprzednich gratisów. Ich listę znajdziecie w tym artykule.