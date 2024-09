Mnóstwo nowych tytułów za darmo w Prime Gaming, w tym popularne hity

Macie wykupiony abonament Prime Gaming i nie mogliście doczekać się kolejnych darmowych prezentów od Amazona? W takim razie mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Kolejne tytuły są już dostępne!

Amazon Prime Gaming na wrzesień 2024 – nowe gry do zgarnięcia:

9 Years of Shadows [GOG]

[GOG] Cursed to Golf [GOG]

[GOG] Showgunners [GOG]

[GOG] Tales from the Borderlands [Epic Games]

[Epic Games] Arcadegeddon [Epic Games]

[Epic Games] Golfie [Amazon Games]

[Amazon Games] Hell Pie [GOG]

[GOG] Moonlighter [GOG]

Zdecydowanie tą nowością, która ma szanse przekonać największą ilość graczy jest w tym wypadku Tales from the Borderlands, czyli skupiona na fabule przygodówka od weteranów gatunku, studia Telltale Games. Wybieramy się ponownie do znanego wszystkim świata z “dużych” odsłon serii, ale tym w formie komedii science-fiction z nowymi, charyzmatycznymi bohaterami.

Z innych sporych nowości mamy tu również Moonlighter. To już tytuł indie, ale niezwykle ciepło przyjęty przez graczy. Swoiste połączenie RPG-a z rogue-like’iem wrzuca nas w buty bohatera fantasy, który za dnia zarządza własnym sklepem, a wieczorami wybiera się do pobliskich lochów, by znaleźć tam jak najlepszy loot na sprzedaż. Świetna i wciągająca na długo przygoda. Jakby tego było mało, jest również popularna turówka Showgunners, dla fanów klimatu cyberpunka i odrobiny taktyki. Fani golfa ucieszą się na wieść o aż dwóch grach traktujących o dość… niecodziennych wariacjach tego sportu – Cursed to Golf oraz Golfie. Sezon jakiś, czy co?

Źródło: Amazon Prime Gaming