Aż 28 gier za darmo od Amazona, pierwsze tytuły już do pobrania. Genialne pozycje na liście

Amazon Prime Gaming na wrzesień 2024 to 28 gier możliwych do odebrania przez każdego subskrybenta za darmo. Amazon szaleje, nie ma co!

Już oferta na sierpień była dość bogata i obfitowała w wiele cenionych tytułów, a także pozycje nieco mniej popularne, ale nadal udane. Wydawać by się mogło, że kondycja abonamentu spadnie na chwilę, bo tak udanym miesiącu, ale jest wręcz przeciwnie. Teraz gracze mogą szykować się na prawdziwą tonę genialnych gier za darmo!

Amazon Prime Gaming na wrzesień 2024:

Już dostępne do pobrania:

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition (GOG)

Lego The Lord of the Rings (GOG)

Borderlands 2 (Epic Games Store)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Epic Games Store)

GreedFall: Gold Edition (GOG)

Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition (Amazon Games App)

Minabo – A Walk through Life (Amazon Games App)

Eternights (Epic Games Store)

Lego Indiana Jones: The Original Adventures (Amazon Games App)

Borderlands: The Pre-Sequel (Epic Games Store)

Dostępne od 12 września:

9 Years of Shadows (GOG)

Moonlighter (GOG)

Golfie (Amazon Games App)

Tales from the Borderlands (Epic Games Store)

Cursed to Golf (GOG)

XHell Pie (GOG)

Showgunners (GOG)

Arcadegeddon (Epic Games Store)

Dostępne od 19 września:

Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG)

The Falconeer (GOG)

Lego The Hobbit (GOG)

I Love Finding Cats & Pups – Collector’s Edition (Legacy Games)

Kerbal Space Program (GOG)

Dostępne od 26 września:

Mystery Case Files: Black Crown – Collector’s Edition (Amazon Games App)

Ghost Song (GOG)

Ynglet (Amazon Games App)

Black Desert (Pearl Abyss)

Giana Sisters: Twisted Dreams (Amazon Games App)

Wszystkie powyższe tytuły zgarną subskrybenci usługi Prime Gaming bez żadnych dodatkowych opłat. Jak na abonament wyceniony na 50 złotych rocznie i oferujący jeszcze serwis streamingowy i darmową wysyłkę, to naprawdę solidna oferta. Wśród 28 gier na wrzesień nie zabrakło nieznanych nikomu indyków, ale jest też parę hiciorów AAA. Seria Borderlands, GreedFall (no dobra, to AA, ale i tak jest udane), gry LEGO czy Black Desert – jest tego tyle, że chyba trafi w gusta każdego.

Od niedawna subskrybenci mogą również odbierać (i grać) w kilka udanych gier ze świata Władcy Pierścieni z okazji debiutu 2. sezonu serialu Pierścienie Władzy. Jeśli to za mało, to zdecydowanie warto skusić się na Borderlands, wspomniane już GreedFall czy wiecznie dobre Shadow of the Tomb Raider.

