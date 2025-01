Prezenty od Prime Gaming na Was czekają. Garść darmowych gier, w tym prawdziwa legenda

Amazon już wcześniej pochwalił się swoją ofertą Prime Gaming na styczeń 2025 roku. Jeśli ktoś subskrybuje platformę (to znaczy abonament Prime), może więc nie tylko liczyć na nowe filmowe i serialowe nowości czy darmową dostawę ze sklepu Amazona, ale właśnie garść nowych gier za darmo. I to nie byle jakich, bo mówimy o kilku naprawdę wartych ogrania tytułach.

Amazon Prime Gaming z nową ofertą:

Deus Ex: Game of the Year Edition [GOG] – dostępne

– dostępne To The Rescue! [Epic Games Store] – dostępne

– dostępne Star Stuff [Epic Games Store] – dostępne

– dostępne Spitlings [Amazon Games] – dostępne

– dostępne Zombie Army 4: Dead War [Epic Games Store] – dostępne

Co więc my tu mamy? No cóż – proszę państwa, oto Deus Ex, jedna z najważniejszych i najdoskonalszych gier w historii ludzkości. Tytuł, obok którego nie da się przejść obojętnie, a także pozycja żywa wiecznie, warta ogrania nawet dziś. Szczególnie w wersji GOTY. Za mało? No to warto też zwrócić uwagę na czwartą część serii Zombie Army, idealną przygodę na kilka godzin w kooperacji.

Fani mniej dostrzeżonych gier zawsze mogą skusić się na nowe indyki. Ja sam w żadnego z wymienionych akurat tym razem nie grałem, więc nie mogę nic szczególnie polecić. Wspomnę tylko, że To The Rescue powinno spodobać się tym, którzy kochają pieski, Star Stuff to “programistyczna łamigłówka”, a Spitlings spodoba się entuzjastom imprezowych gier zręcznościowych. W teorii, lecz warto sprawdzić.

To oczywiście nie wszystko, bo do końca miesiąca pojawi się jeszcze więcej prezentów od Amazona. Na co trzeba się szykować?

Ender Lilies: Quietus of the Knights [Epic Games Store] – od 30 stycznia

– od 30 stycznia Blood West [GOG] – od 30 stycznia

– od 30 stycznia Super Meat Boy Forever [Epic Games Store] – od 30 stycznia

Wrócimy do tematu, gdy tylko kolejne gry za darmo staną się dostępne.

Źródło: Amazon Prime Gaming