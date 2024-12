Ostatnia tegoroczna gra za darmo od Amazona dostępna do odebrania

Łącznie na grudzień Amazon rozdał tony fantastycznych produkcji, w tym kilka legendarnych wręcz hitów z uniwersum Warhammera 40,000. Od niedawna gracze mogą zdobyć również nieco niedocenioną, ale i tak zaskakująco solidną grę multiplayer o Predatorze. Dobrych i wartych odebrania pozycji w niskiej cenie tego abonamentu jest więc sporo, lecz ostatni tytuł nie powala.

Wiele osób spodziewało się, że Amazon dorzuci na koniec roku do pieca i zaoferuje kilka nieujawnionych wcześniej gier. Tak się jednak nie stało i zgodnie z obietnicą wszyscy abonenci mogą zdobyć bez dodatkowych opłat The Town of Light. W sumie nie ma się co dziwić – platforma i tak ma solidną ofertę na grudzień, a wcześniej z pompą celebrowała choćby Black Friday.

The Town of Light [GOG] – do zdobycia dzięki Amazon Prime Gaming

The Town of Light jest eksploracyjnym horrorem przeznaczonym dla pojedynczego gracza. Tytuł opiera się przede wszystkim na odkrywaniu kolejnych kart historii, zwiedzając włoską placówkę medyczną dla pacjentów z problemami psychicznymi. Gra zdobyła “w większości pozytywne” oceny graczy na Steam.

