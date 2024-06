Odbierajcie aż 4 gry z Prime Gaming. Świetne nowości już w ofercie

Subskrypcja Amazona oferuje wiele – dla fanów filmów, seriali czy zakupów. Lepiej jednak nie zapomnieć też o graczach, bo dzięki Prime możecie w każdym miesiącu zgarniać nowe gry bez dodatkowych opłat.

Amazon Prime Gaming na czerwiec 2024 z kolejnymi tytułami

Platforma nie zaskakuje, bo tym razem dorzuca do oferty nowości, którymi chwaliła się już wcześniej. Tym samym Amazon, zgodnie z obietnicą, oferuje swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego (bez dodatkowych opłat do istniejącej już subskrypcji) przypisania do konta kolejnych gier. A w zasadzie do kont, bo nowości dostępne są na kilka różnych platform.

Mamy więc dwie gry na Amazon Games App, czyli aplikację Amazona, jedną na GOG-a, a ostatnią na Epic Games Store. Trochę więc tego przypisywania jest, ale to nie szkodzi. W zamian mamy przecież cztery nowe gry!

Everdream Valley to sielska przygoda na farmie, w ramach której będziemy rozwijać własne gospodarstwo w krainie fantasy. I tak, można grać w kooperacji ze znajomymi. Z kolei Mythforce to gdzieniegdzie popularna gra typu roguelike. Jest też Blast Brigade, czyli metroidvanię stawiającą na dynamiczną akcję i bardzo luźne podejście do prezentowanej historii. Ostatnią nowością jest przykuwające oko Projection: First Light. To platformówka utrzymana w pięknej i klimatycznej oprawie, w której wybierzemy się na odkrywanie innych kultur.

