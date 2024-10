Aż 6 nowych gier za darmo w Prime Gaming. Dynie, klasyka, horror science-fiction i nie tylko

Październikowa oferta Amazona zmiotła konkurencję. Gracze do tej pory mogli odbierać w ramach subskrypcji m.in. DOOM Eternal, BioShock Remastered, grę z Pogromcami Duchów czy polskie kuriozalne Priest Simulator. To jednak nie koniec, bo przecież Amazon łącznie przygotował dla swoich subskrybentów aż 28 tytułów na ten miesiąc!

Od dzisiaj, od godzin wieczornych (czyli nie, jeszcze nie teraz), będziecie mogli udać się na stronę Prime Gaming po nowe prezenty za darmo. Oferta od dziś obejmuje kolejne 6 produkcji, w tym naprawdę fajne tytuły. Szczególnie dla tych, którzy faktycznie chcą korzystać z klimatu zbliżającego się Halloween i stawiają na horrory lub tego typu przygody.

Gry w Amazon Prime Gaming od 24 października:

Pumpkin Jack (GOG)

The Gunk (GOG)

Stasis: Bone Totem (Epic Games Store)

Gargoyles Remastered (Amazon Games)

Monster Train (GOG)

Morbid: The Seven Acolytes (Epic Games Store)

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo udany i niezwykle klimatyczny horror science-fiction Stasis: Bone Totem. Jest też fantastyczna przygoda z dyniowym stworem dla całej rodziny, czyli bardzo fajne Pumpkin Jack. Remaster klasyki z lat 90., Gargoyles Remastered, przemówi do fanów retro, a Morbid: The Seven Acolytes to gratka dla fanów soulslike.

To na szczęście nie koniec, bo tuż przed samym Halloween zgarniemy ostanie produkcje od Amazona przewidziane na ten miesiąc.

Dostępne od 31 października:

A Plague Tale: Innocence (GOG)

Death’s Door (Epic Games Store)

Haunted Hotel: Personal Nightmare – Edycja Kolekcjonerska (Amazon Games)

Scorn (GOG)

Coromon (GOG)

Szykuje się więc jeszcze kilka hitów, ale nie musicie o nich pamiętać. Z pewnością wrócimy do tematu i przypomnimy o tym, że kolejne produkcje będą dostępne.

