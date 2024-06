Nie 11, a aż 17 nowych gier będą mogli odebrać subskrybenci Amazon Prime Gaming w lipcu. Gigant zaktualizował swoją bibliotekę na przyszły miesiąc, dzięki czemu uzyskamy dostęp do wielu nowych i ciekawych pozycji. Wśród nich kilka naprawdę godnych uwagi gier – no i za darmo, bo wszystko w ramach jednego abonamentu z Prime Video.

Amazon Prime Gaming na lipiec. Nowe gry w ofercie

Posiadacze abonamentu od Amazona mogą już zacierać ręce. Oto bowiem w lipcu otrzymamy nie 11, jak zapowiadano, a aż 17 nowych pozycji. Wśród nich gry zarówno mniejsze, jak i te większe. Co ciekawe, nie zabrakło też interesującej pozycji rodem z Polski. To jeden z najlepszych growych westernów, dlatego tym bardziej warto się zainteresować nadchodzącą ofertą:

Oto pełna lista gier w Amazon Prime Gaming na lipiec:

3 lipca – Wall World (Amazon Games App)

3 lipca – Hitman Absolution (GOG)

3 lipca – Call of Juarez: Więzy krwi (GOG)

11 lipca – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Epic Games Store)

11 lipca – STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords (Amazon Games App)

11 lipca – Alex Kidd in Miracle World DX (Epic Games Store)

11 lipca – Samurai Bringer (Amazon Games App)

18 lipca – Youtubers Life 2 (Amazon Games App)

18 lipca – Maneater (Epic Games Store)

18 lipca – Baldur’s Gate: Enhanced Edition (Amazon Games App)

25 lipca – Cat Quest II (GOG)

25 lipca – Midnight Fight Express (GOG)

25 lipca – Masterplan Tycoon (Amazon Games App)

Warto również pamiętać o grach, które dołączyły do usługi wczoraj, czyli 27 czerwca:

Forager (GOG)

Card Shark (Epic Games Store)

Heaven Dust 2 (Amazon Games App)

Soulstice (Epic Games Store)

Która pozycja najbardziej was interesuje? Moim faworytem jest oczywiście druga część serii Call of Juarez rodzimego Techlandu. To nadal świetnie trzymający się FPS w genialnych realiach Dzikiego Zachodu.

