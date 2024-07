Nowe gry za darmo w Prime Gaming. Hitman i polski hit, a to nie wszystko

Dzięki, Amazon! W ramach opłacania abonamentu Amazon Prime, gracze mają możliwość odbierania regularnie nowych gier bez dodatkowych opłat. Oczywiście to nie koniec korzyści, ale że skupiamy się właśnie na gamingu, to przypominam o odebraniu kolejnych perełek.

Amazon Prime Gaming dorzucił 3 kolejne gry!

Tym razem Amazon nie zaskoczył, bo o wszystkich dodawanych do abonamentu pozycjach wiedzieliśmy już wcześniej. Nastąpił kolejny zastrzyk nowości, więc padło na 3 gry. Co najmniej dwie z nich mogą zdecydowanie spodobać się fanom, a trzecia to bardzo ciekawy indyk, którego również szkoda byłoby pominąć.

Dla wielu graczy największą nowością może okazać się Call of Juarez: Więzy Krwi. Sama gra ma swoje lata, ale mimo nieco nadszarpniętej oprawy, nie zestarzała się tak bardzo. To druga część serii, w której przyjdzie nam pokierować dwójką braci o zupełnie różnych charakterach. Fabuła jest wciągająca, a Techland całkiem nieźle rozwinął pomysły z pierwszej części.

Pozostali gracze mogą cieszyć się na wieść o Hitman Absolution, choć jest to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna odsłona całej serii. Tym razem gra bardzo mocno stawia na fabułę, niejako odchodząc od zleceń na zabijanie ludzi od agencji. Pod tym względem wiele jadu na tytuł się wylało, choć osobiście uznaję go za ciekawy. Może nie przełomowy, ale jednak ciekawy.

Trzecia gra to dość urocze pod względem oprawy retro Wall World. Jest to górnicza gra korzystającą z pomysłów gatunku rogue-lite, lecz twórcy dorzucili tu również elementy tower defense. Ciekawe i dość unikatowe podejście do tematu.

