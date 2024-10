Pięć gier za darmo od Amazona. Nowe tytuły od dzisiaj

Oferta Prime Gaming na październik 2024 jest naprawdę bogata. Polecam zajrzeć na pełną rozpiskę przygotowanych prezentów dla subskrybentów flagowej usługi Amazona!

Amazon Prime Gaming rozdaje 5 gier

Za 50 złotych za rok możecie wzbogacić się w tym miesiącu aż o całe 28 gier za darmo, nie licząc innych korzyści wynikających z posiadania abonamentu Prime. Amazon nieustannie kusi swoją ofertą, przede wszystkim umożliwiając korzystanie z darmowej dostawy zamówionych produktów bądź właśnie z gier z prezencie. Nie można również zapominać, że opłacanie abonamentu daje dostęp do obszernej biblioteki Prime Video z takimi hitami jak choćby serial Fallout czy od niedawna dostępny film Civil War.

Sporo tego, ale teraz skupiamy się na grach, bo jest na czym. No, przynajmniej w teorii, bo pięć pozycji to nie przelewki. Z drugiej strony tym razem nie ma mowy o hitach kalibru DOOM Eternal. Zamiast tego wzbogacimy się o gry indie. Część z nich to akurat tytuły, które mogą trafić w gusta wielu osób.

Mystery Box: Hidden Secrets (Legacy Games)

Vlad Circus: Descend Into Madness (Amazon Games)

Through the Darkest of Times (Amazon Games)

Killing Floor 2 (Epic Games Store)

Zombies Ate My Neighbours i Ghoul Patrol (Amazon Games)

Wszystkie podane pozycje możecie odebrać od dzisiaj na stronie Amazon Prime Gaming. Gry powinny stać się dostępne w godzinach wieczornych, więc na spokojnie, po powrocie do domu z pracy, możecie już pobierać wymienione tytuły.

To jednak nie koniec oferty. Na ten miesiąc przygotowano również kolejne rozdawnictwa!

Dostępne od 24 października

Pumpkin Jack (GOG)

The Gunk (GOG)

Stasis: Bone Totem (Epic Games Store)

Gargoyles Remastered (Amazon Games)

Monster Train (GOG)

Morbid: The Seven Acolytes (Epic Games Store)

Dostępne od 31 października

A Plague Tale: Innocence (GOG)

Death’s Door (Epic Games Store)

Haunted Hotel: Personal Nightmare – Edycja Kolekcjonerska (Amazon Games)

Scorn (GOG)

Coromon (GOG)

Jak więc widać – jest sporo horrorów i innych gier w klimacie Halloween. Żeby nie było, konkurencja również nie pozostaje bez odzewu. Xbox Game Pass przygotowało równie soczystą ofertę, ale przecież tamtych gier nie zachowacie na zawsze.

