Starsze wersje Alien Resurrection w sieci. I Ty możesz zagrać na PC

Były pracownik Arhonaut Games udostępnił wczesne wersje projektu Alien Resurrection. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że gra wielokrotnie zmieniała swoje najważniejsze założenia odnośnie rozgrywki.

Niejednokrotnie mogliśmy już usłyszeć, że kod źródłowy gry znalazł się w Internecie. Ostatnio pisaliśmy o sprawie włamania do serwerów CD Projekt, przez który na aukcję trafiły kody źródłowe między innymi Wiedźmina 3. Na szczęście dzisiaj chcemy się z Wami podzielić bardziej optymistyczną wiadomością. Szczególnie ucieszy to wszystkich fanów serii Obcy, dlatego czytajcie dalej.

Alien Resurrection z 2000 udostępnione przez twórcę

Były deweloper Arhonaut Games odkopał starsze wersje Alien Resurrection na konsolę PS1 i udostępnił je za darmo w internecie. Jest to gratka dla każdego fana retro gamingu. Pliki gry doskonale pokazują jej rozwój na przestrzeni miesięcy okresu deweloperskiego.

Co ciekawe, śledząc kolejne wersje, możemy zauważyć, że w początkowych etapach produkcja miała mieć widok z góry. Następnie twórcy postanowili zdecydować się na grę z perspektywy trzeciej osoby. W ostatecznym produkcie nie znajdziemy po tym ani śladu, bowiem gra skończyła jako FPS.

Wszystkich chętnych do cofnięcia się w czasie zachęcamy do pobrania plików z tego linku. Popularny emulator ePSXe powinien sobie poradzić z uruchomieniem wcześniejszych wersji gry, dlatego może to być najłatwiejszy sposób na uruchomienie gry. Życzymy Wam miłej zabawy!

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.