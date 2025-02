Klasyczne retro gry za darmo! Poznaj największe klasyki bez płacenia

Kto z was ma ochotę ograć prawdziwe klasyki gier wideo? Jeżeli chcecie wrócić do gamingowej prehistorii, to mamy dla was świetną rzecz. W sieci bez trudu można znaleźć emulatory, które pozwolą na zabawę z poziomu przeglądarki i to bez instalowania, pobierania czy nawet płacenia za te świetne produkcje. To prawdziwa gratka dla fanów retro — polecamy wam genialne produkcje, które od razu uruchomicie u siebie. Co ważne, są to gry za darmo.

Najlepsze klasyki bez płacenia — retro gry za darmo

Czy wiedzieliście, że w klasyczne gry retro można zagrać… za darmo? W sieci znajdziemy sporo miejsc, które oferują bezpłatną emulację starszych konsol i sprzętów do grania w gry. Nie musicie przeszukiwać serwisów aukcyjnych czy odgrzebywać starych dyskietek z dna szafy. Wystarczy wyszukać interesującą nas pozycję, znaleźć jej emulator online i delektować się rozgrywką niczym przed wieloma laty.

To idealna okazja do odświeżenia wspaniałych wspomnień, ale również do poznania klasycznych gier. Całkiem możliwe, że niektóre klasyki was ominęły i nie mieliście okazji w nie zagrać. Dziś jest to już bardzo proste, a co więcej zrobicie to bez płacenia. Zebrałem najciekawsze retro gry za darmo wraz z linkami do serwisów, które pozwolą wam zagrać. Ostrzegam, to spora dawka nostalgii, która na dodatek jest dostępna na wyciągnięcie ręki!

DOOM — król FPS-ów dostępny w przeglądarce

Pierwszy DOOM to bez wątpienia klasyk, który do dziś pozostaje na ustach wielu graczy. Mimo premiery ponad 25 lat temu gra wciąż budzi zainteresowanie największych fanów gatunku. Co ciekawe, jej nieustająca popularność jest też wynikiem tego, że tytuł ten da się odpalić na naprawdę różnych, niekoniecznie gamingowych urządzeniach. W sieci niejednokrotnie pojawiały się filmiki pokazujące działanie gry na ekranach lodówki, tablecie ciągnika kołowego, a nawet czymś tak absurdalnym w kontekście gier, jak, uwaga, test ciążowy. Zdecydowanie jest to produkcja kultowa.

Jednak aby w nią zagrać, nie trzeba wcale sięgać po nietypowy sprzęt czy szukać fizycznego wydania tej produkcji. Kultowego FPS-a znajdziemy bowiem na stronach internetowych oferujących bezpłatną emulację takich legendarnych gier. Nie musimy za nie płacić — to gry za darmo, które odpalimy z poziomu naszej przeglądarki.

Jeżeli chcecie wrócić do tej ponadczasowej produkcji w oryginalnej formie, to wystarczy skorzystać z poniższego linku:

Wolfenstein 3D – król lekcji informatyki

Skoro była mowa o grze DOOM, to koniecznie musimy wspomnieć o wcześniejszym dziele idSoftware, czyli Wolfenstein 3D. Ten tytuł, podobnie jak wcześniej wymieniona gra, również okazała się być protoplastą niezapomnianej serii gier wideo, a nawet wyznaczyła kierunek, w którym po latach miał podążać cały gatunek. Poczciwy Wolfenstein jest może nieco mniej zaawansowany technologicznie od DOOM-a, ale na pewno nadrabia niesamowitym klimatem i settingiem. W tym wypadku nie walczymy z kosmitami czy potwornościami rodem z piekła. Naszym wrogiem są naziści, a rozgrywka toczy się w realiach II Wojny Światowej.

Ba, przyjdzie nam nawet pokonać sami-wiecie-kogo.

Tę pozycję, jak i inne gry za darmo sprzed lat znajdziecie poniżej:

Sid Meier’s Civilization — początek pięknej przygody

Tym razem przeniesiemy się w czasie do roku 1991, kiedy to światło dzienne ujrzała gra, która na zawsze zmieniła oblicze gatunku strategii – Sid Meier’s Civilization. Ta kultowa produkcja, stworzona przez legendarnego Sida Meiera, dała początek jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych serii gier w historii. To również idealny przykład tego, jak powinny wyglądać produkcje z rodzaju 4X – eksploracja, ekspansja, eksploatacja i eksterminacja. Weźcie pod swoje skrzydła wybraną cywilizację i poprowadźcie ją ku chwale przez dziesiątki wieków – od starożytności, przez średniowiecze, aż po eksplorację przestrzeni kosmicznej. Wszystko jest w waszych rękach.

Tytuł bez przeszkód możecie ograć przez sieć i za darmo:

Grand Theft Auto — GTA za darmo

Wszyscy kochamy gry za darmo, ale bezpłatne GTA? To możliwe, choć oczywiście w przypadku tych „klasycznych” odsłon serii. W czasach wyczekiwania na część szóstą i ogrywania trybów online w „piątce” warto, choć na chwilę wrócić do tej pierwszej części. To właśnie ten tytuł sprzed wielu lat zaszokował świat. Oto bowiem w grze wideo możemy oddać się naprawdę licznym, niecnym uczynkom i to nie w realiach wojennych, lecz na zwykłej ulicy pełnej cywilów. Nie brakowało też kradzieży aut i urządzania sobie istnego carmageddonu na ulicach. Nie bez powodu seria tak szybko zyskała gigantyczne uznanie wśród graczy na całym świecie. Niezmiennie od lat szokuje, oburza i sprawia mnóstwo radości.

Zobaczcie sami, jak wyglądało pierwsze GTA:

Przyznacie, chyba że różnica względem współczesnych odsłon jest spora. Ale jeżeli czujecie potrzebę poznania początków legendarnej serii, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy skorzystać z poniższego linku i odpalić grę z poziomu przeglądarki:

Może nie zaspokoi to waszego głodu GTA VI, ale przynajmniej pozwoli na istny powrót do przeszłości. Trzeba zauważyć, że decydja o przejściu do 3D w przypadku trzeciej odsłony była genialna.

Tekken 3 – najlepsza bijatyka w historii?

Jedną z pierwszych gier, jakie wziąłem na tapet w naszym cyklu retro był Tekken 3. Wówczas napisałem, że to jedna z najlepszych gier retro w historii. Do dziś uważam dokładnie tak samo, a regularne powroty do tej odsłony tylko mnie w tym poglądzie umacniają. Gra w swoich czasach wszystkie elementy oczekiwane od bijatyki egzekwowała perfekcyjnie. Otrzymaliśmy rozwinięcie ciekawego lore i wielu naprawdę charakterystycznych zawodników. Każdy miał swoje fabularne tło i charakteryzował się innym stylem walki, specjalnymi ruchami i nie tylko. Do tego sama walka była szalenie ciekawa. Mogliśmy czerpać radość z prostych uderzeń, jak i pokusić się na bardziej zaawansowane combosy. Tytuł do dziś sprawia mnóstwo radość i jest szalenie grywalny.

Z tego powodu nawet wiele lat po premierze powrót do tej gry ma sporo sensu. Może i nie wygląda tak dobrze jak współczesne produkcje, ale pod względem samego gameplay’u broni się to to niesamowicie.

Sprawdź ten istny klasyk z ery pierwszego PlayStation:

Emulacja na ratunek grą

W tym miejscu trzeba uznać, że emulacja to coś, co pozwala nam ratować gry wideo. Dziś wiele produkcji może być skazanych na zapomnienie przez to, że nie sposób ich jakkolwiek kupić. Wiele starszych gier z uwagi na brak dostępności po prostu znika — często nie da się ich np. kupić w cyfrowej wersji na nowe platformy, a gry dostępne tylko przez sieć znikają, gdy zamykane są kolejne centra cyfrowej dystrybucji. Tak jest np. z Wii i Nintendo DS po zamknięciu dedykowanych im sklepów.

To z kolei oznacza, że cyfrowe kopie poddawane emulacji pozwalają nam wrócić do czasów gamingu sprzed lat. To świetna rzecz zarówno dla miłośników klasyków, jak i osób niemających do tej pory okazji do zaznajomienia się z takimi grami. A przecież łącznie takich graczy jest naprawdę sporo. Jeżeli jakąś grę da się kupić na Steam czy GOG, to sprawa jest prosta. Co, jednak gdy dany tytuł nie jest nigdzie dostępny? Wówczas musimy posiłkować się emulatorami, choćby tymi dostępnymi przez sieć. I jest to dla graczy dobra informacja.

