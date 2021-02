Widać już pierwsze konsekwencje cyberataku na CD Projekt. Do sieci trafił Wiedźmin 3 w wersji RTX i kod źródłowy Gwinta. Sytuacja nabiera tempa.

Niedawny atak hakerski na CD Projekt zbiera już pierwsze żniwo w Internecie. Przestępcy przejęli kod źródłowy gier deweloperów i obiecali, że jeśli studio nie przystanie na żądania, to nie omieszkają opublikować danych w sieci lub sprzedać ich za pokaźną sumkę.

Niestety, nie były to puste obietnice. W Internecie ukazała się aukcja, na której sprzedawane są kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wojny Krwi i Wiedźmina 3. Przygody Geralta pojawiają się w opisie aukcji dwukrotnie, bowiem hakerzy ujawnili przy okazji niepublikowany wcześniej projekt „Wiedźmin 3 RTX”.

Poza kodami źródłowymi przestępcy sprzedają też wewnętrzne dokumenty CD Projektu. Cena wywoławcza to milion dolarów.

Co więcej, w sieci opublikowano kompletny kod źródłowy Gwinta. Jest on dostępny na stronie MEGA oraz został opublikowany na forum 4chan. Hakerzy twierdzą, że to dopiero pierwszy przeciek, który zaplanowali.

Atak ma już odzwierciedlenie w pracy CD Projektu. Adam Kiciński potwierdził, że incydent wpłynie krótkofalowo na rozwój aktualnych produkcji. Udostępnienie kodów źródłowych przysporzy studiu masę kłopotów.

