Nadal nie ma planów na wydanie Alan Wake 2 w pudełku, ale jest iskierka nadziei

Sam Lake z Remedy Entertainment rozmawiał z MP1ST w sprawie pudełka dla Alan Wake 2. Gra go nie otrzyma, ale „nigdy nie mówi nigdy”.

AW2 zapowiada się absolutnie fantastycznie i przepięknie, ale wielu graczy nadal jest ciętych na brak wydania fizycznego. Gracze na PC raczej się do tego już przyzwyczaili, ale co innego u „konsolowców”. Ci praktycznie zawsze mogą liczyć na pudełkowe wydanie największych premier, a Alan Wake 2 z pewnością taka jest.

W rozmowie z MP1ST Sam Lake przyznał, że w Remedy nadal nie zmieniono zdania i gra nie otrzyma pudełka. Nie znaczy to, że sytuacja będzie wyglądała w ten sposób już na zawsze, bo jeszcze wszystko może się zmienić. W końcu wydawca „jedynki” na PC, THQ Nordic, sam zaproponował, że w tym pomoże.

Alan Wake 2, o czym rozmawialiśmy, doceniam twoją pasję, naprawdę doceniam, jest grą tylko cyfrową. To decyzja pomiędzy zarządem Remedy i naszym wydawcą. Słyszę cię, ale na razie nie ma innych planów. Szkoda! Choć oczywiście, jak we wszystkim, nigdy nie mów nigdy, bo wszystko może się zmienić w przyszłości. Chcielibyśmy zobaczyć kolekcjonerską edycję Alan Wake 2 wydaną kiedyś w przyszłości, a także zremasterowaną wersję American Nightmare. Miejmy nadzieję, że Remedy powróci do tego w późniejszym czasie. – powiedział Sam Lake

Także jest, jak jest, ale zawsze może się to zmienić. Słowa o remasterze American Nightmare dotyczą potencjalnego odświeżenia gry, którego nigdy nie dostaliśmy. „Jedynka” doczekała się remastera, ale nie ten spin-off. Lake uważa, że to przez zupełnie inną technologię, na której opiera się gra i na razie nie było dla Remedy sensowne, aby odświeżać ten tytuł. To też może się kiedyś zmienić.