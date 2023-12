Po aktualizacji PS5 zauważono ukrytą nowość w grach z PS Plus

Okazuje się, że wraz z aktualizacją PS5, którą Sony udostępniło w listopadzie tego roku, pojawiła się bardzo przydatna nowość. Dostrzegą ją m.in. osoby, które korzystają z PS Plus Premium.

Miesiąc temu pisaliśmy, że Aktualizacja PS5 o numerze 23.02-08.20.02.06 jest swego rodzaju tajemnicą, bo firma nie chwali, co zmieniła. Jak się okazało, Sony nie tylko poprawiło wówczas stabilność systemu, lecz widocznie zaimplementowało niezwykle przydatną funkcję. Możemy z niej korzystać podczas ogrywania klasyków w abonamencie PS Plus Premium, lecz nie tylko.

Co się zmieniło w grach retro z PS Plus po aktualizacji PS5?

O zauważonej zmianie pisze serwis Truetrophies. Według portalu, na co jest dowód w formie screena, teraz podczas grania w tytuły z PSP i PS1 w PS Plus Premium nie musimy martwić się, czy starczy nam slotów na zapisy stanu gry. Wcześniej każda ze starszych produkcji oferowała nam po 6 slotów na zapisy. Teraz jest ich po 20! To ogromna zmiana, która z pewnością przyda się podczas zmagań z grami retro.

Co ciekawe, zmianę mogły zauważyć jedynie osoby, które przed aktualizacją PS5 miały pobrane jakieś klasyki z PS Plus Premium. Wówczas po uruchomieniu danej gry pojawiał się mały komunikat o „szybkiej aktualizacji zapisu”. Po nim gracze zorientowali się, że mają teraz rozszerzone miejsce na pliki.

Warto dodać, że najnowsza aktualizacja nie ogranicza się jedynie do abonentów PlayStation Plus. W zasadzie wszyscy użytkownicy PS5 i PS4, którzy kupują gry retro w PS Store, umożliwiające szybkie zapisywanie i wczytywanie, skorzystają z opisywanej nowości.