Genesis Zircon XIII jedną z pierwszych tak mocno personalizowanych myszy gamingowych na rynku

Producent urządzeń marki Genesis jest z pewnością dobrze znany wśród graczy – zarówno tych bardziej, jak i mniej profesjonalnych czy też wymagających. Ich nowa mysz gamingowa ma jednak podbić przede wszystkim kategorię największych “pro” graczy.

Genesis Zircon XII zapowiada się świetnie

Genesis Zircon XII jest jedną z pierwszych na rynku tak swobodnie personalizowanych mysz gamingowych. Można powiedzieć, że pod tym względem ma dorównywać choćby DualSense Edge czy Xbox Elite. Tylko wiecie, w tym wypadku mówimy o myszce, więc co tak naprawdę można w niej zmieniać?

Okazuje się, że całkiem sporo i to bez potrzeby posiadania technicznego doświadczenia czy lutowania sprzętu. I nie, nie mówię też o używaniu do tego celu oprogramowania. Choć to również się pojawi, Genesis Zircon XII opiera się na dość bogatym zestawie w pudełku, dzięki któremu każdy gracz będzie mógł dostosować ją do własnych potrzeb. Przede wszystkim producent wykorzystał gniazda typu hot-swap. Pozwalają na swobodną wymianę przycisków głównych “w locie”. Do tego pojawi się opcja wymiany sprężyn, a nawet regulacji skoku.

Gracze niejako będą mogli również wpłynąć na kształt całej myszy tak, aby ta jak najlepiej leżała w dłoni. W zestawie znajdziemy wymienny panel grzbietu czy dodatkowe gripy pozwalające na pewniejszy chwyt.

Producent chwali się również osiągami i technikaliami. Zircon XII zaoferuje czujnik Pixart PAW3395, czyli “jeden z najlepszych sensorów optycznych na świecie, wyróżniający się pełną sprawnością nawet przy bardzo szybkich przesunięciach (16,51 m/s) i przyspieszeniach rzędu 50G”. No i jest też technologia Motion-Sync, zwiększająca płynność i komfort użytkowania myszy dzięki ciągłej synchronizacji wymiany danych o jej położeniu.

Opatentowana technologia RapidSpeed Wireless ma pomóc w przesyłaniu danych bez żadnych zakłóceń. Finalnie, jak zapewnia producent, ma to skutkować jakością myszki “po kablu”, ale… bez kabla. Przyjemne doświadczenia i brak konieczności ciągłego ładowania zagwarantować ma wbudowany akumulator na około 100 godzin. W razie czego zawsze można podłączyć kabel do PeCeta czy laptopa. W “środku” urządzenia znajdziemy do tego przyciski główne Kailh 8.0 o wytrzymałości 8 mln kliknięć oraz enkoder TTC Gold. Gracze skorzystają również z dedykowanej aplikacji.

Genesis Zircon XII trafia na rynek 13 maja 2024 roku. Producent docelowo wycenił ją na 269 złotych, niezależnie od wersji kolorystycznej. W razie czego macie do wyboru opcję czarną lub białą.

Źródło: Informacja prasowa