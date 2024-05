Gra za darmo do odebrania. Nie zostało wiele czasu

Kolejna gra za darmo to nowa oferta serwisu Indie Gala, który regularnie umożliwia graczom odebranie zupełnie za darmo różnych tytułów, które łączy jeden czynnik – mowa o niezależnych produkcjach.

Gra za darmo w Indie Gala – jak odebrać?

Indie Gala słynie z tego, że gracze posiadający tam konto mogą w zasadzie regularnie przypisać do konta nowe pozycje. Nie trzeba jednak za nie nic płacić, a to zawsze miły podarunek, bo przecież gracze uwielbiają otrzymywać coś za darmo. Warunkiem jest posiadanie konta w serwisie, ale założycie je również bez potrzeby dokonywania płatności.

Gdy już się Wam uda (albo zalogujecie się na posiadane konto), możecie bez opłat przypisać do niego MechDefender. Zapewne po tytule domyślacie się, cóż to będzie za produkcja, więc tak – macie rację. To towe defense z mechami w roli głównej, ale twórcy połączyli to z dynamicznym top-down shooterem. Jest tu więc znacznie więcej akcji niż w wielu podobnych tytułach.

Projekt od Atomic Fabrik na Steam kosztuje zaledwie niecałe 5 złotych, także nie spodziewajcie się szczególnie szałowej jakości. Mimo wszystko dzięki Indie Gala nie trzeba płacić w ogóle, także to zawsze jakiś plus.

Jeśli jesteście zainteresowani grami za darmo, polecam obserwować nasz tag. Pamiętajcie również o wciąż aktywnej ofercie Epic Games Store.

Źródło: Indie Gala