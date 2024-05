Odbierajcie tę świetną grę za darmo na Steam, bo wkrótce trzeba płacić

Na naszym tagu o grach za darmo znajdziecie wiele ciekawych (lub nieco mniej) tytułów, które po prostu warto przypisać do konta. Niektóre z nich – jak omawiany poniżej przykład – to pozycje free-to-play, które stracą ten status i będą wymagały uiszczenia za nie niewielkiej płatności.

Gra za darmo na Steam dla fanów klasyki arcade’u

Haunted Arcade to naprawdę fajna pozycja, którą przypisałem do konta jeszcze w trakcie weekendu i spędziłem z nią kilka miłych chwil. Jestem zaskoczony, bo to solidny tytuł, przemawiający do fanów klasyki, czarujący swoją niepowtarzalną atmosferą i klimatem, który wręcz wylewa się z ekranu. I nie uważam tak tylko ja, bo na Reddicie również znajdziecie sporo pozytywnych ocen. Ba, nawet na Steam pozycja cieszy się “pozytywnymi” notami.

Haunted Arcade jest tytułem free-to-play, ale tylko i wyłącznie w okresie wczesnego dostępu. Pozycja od Haunted Pixels trafiła tam 8 maja, a w sekcji informacji o zmianach EA znajdziemy notkę, iż gra “ma być darmowa przez cały okres wczesnego dostępu, a po premierze pełnej wersji gry będzie kosztować niewielką sumę”. Znaczy tyle, że przez kolejne 3-4 miesiące tytuł zgarniecie bez opłat na zawsze, ale gdy tylko pojawi się wersja 1.0, trzeba będzie płacić.

Jeśli jednak odbierzcie ten produkt teraz, już na zawsze pozostanie w Waszej bibliotece i nie będziecie musieli płacić. A warto to zrobić, bo mało która gra tak fajnie i przyjemnie relaksuje.

W grze trafiamy do nawiedzonego salonu arcade, w którym musimy pokonywać rekordy tajemniczego ducha i poznać jego przeszłość. Całość utrzymana jest w estetyce ręcznie rysowanych lokacji 3D, a całość ma budzić nostalgię za podobnymi salonami z lat 80. Rozgrywka skupia się przede wszystkim na śrubowaniu wyników w kolejnych grach, ale zaufajcie mi – to dobrze spędzony czas.

