Nie tylko PlayStation 5 otrzymało właśnie nową wersję systemu. Dotyczy to również last-gena. Nowa aktualizacja PS4 sugeruje, że Sony wykryło poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla swoich sprzętów.

Aktualizacja PS4 11.02 została udostępniona przez Sony i jeśli włączycie swoją konsolę, powinna się automatycznie pobrać. Plik jest nieduży, ponieważ waży zaledwie 495,4 MB. Natomiast co do listy zmian, jest ona taka sama jak w dzisiejszej aktualizacji systemu PS5, o której już pisaliśmy. Mamy zatem trzy punkty, z których uwagę zwraca przede wszystkim ten dotyczący „pewnych poprawek bezpieczeństwa”. Jakich konkretnie, tego oczywiście nie ujawniono.

Tożsame aktualizacje wypuszczone w tym samym czasie na dwóch generacjach konsol wskazują jednak, że mamy do czynienia z reakcją na niedawne doniesienia o banach kont PSN. Zarówno posiadacze PS5, jak i właśnie PlayStation 4, zgłaszali nieuzasadnione blokady swoich konsol. Duża część graczy nagle traciła dostęp do kont i nie wiadomo, co jest powodem.

Jak widać, Sony zdaje się wiedzieć i stąd mamy aktualizacje starszej i nowej konsoli. Oczywiście są to jedynie nasze domysły, ponieważ nic oficjalnie nie zostało wyjaśnione.

Aktualizacja PS4 11.02 – lista zmian opublikowana na stronie PlayStation

Wprowadziliśmy pewne poprawki bezpieczeństwa do oprogramowania systemu.

Poprawiliśmy wydajność i stabilność oprogramowania systemu.

Poprawiliśmy wiadomości wyświetlane na niektórych ekranach i użyteczność tych ekranów.

Warto czym prędzej zaktualizować swoje PlayStation 4, by po prostu nie narażać sprzętu np. na tajemnicze zablokowanie konta PSN.