Akademia Pana Kleksa dostanie grę wideo. Nadchodzi polskie Hogwarts Legacy

Wygląda na to, że Akademia Pana Kleksa po wielu latach staje się wielką franczyzą. Po filmie i wydłużonej wersji serialowej dostaniemy też grę wideo!

Akademia Pana Kleksa, absolutna klasyka w formie bajki Jana Brzechwy i paru adaptacjach filmowych, dostanie kolejną adaptację, choć tym razem może “gradaptację” brzmi lepiej.

Akademia Pana Kleksa jako gra

Polskie studio Raccoons pracuje nad bardzo ambitnym projektem. Deweloperzy przenoszą na pole gier wideo kultową Akademię Pana Kleksa, czyli bajkę dzieciństwa wielu z nas, choć tym razem może nieco mocniej inspirowaną wydanym w 2023 roku filmem. Do tej pory studio nie wydali większego hitu, bo na koncie mają m.in. Storage Hunter Simulator czy Shipwreck Escape. Mimo wszystko ich nowy projekt zapowiada się szalenie ambitnie, od razu budząc skojarzenia z bestsellerowym Hogwarts Legacy.

No bo tu i tu mamy wyjątkową szkołę dla uzdolnionych dzieci, fantastyczny świat przepełniony magią i obie gry opierają się na klasyce literatury. Samo porównanie może jednak być dość daleko idące. Raccoons nie dysponuje budżetem mogącym równać się z Warner Bros., co zresztą widać na screenach. Na razie gra wygląda mocno “surowo”, ale miejmy nadzieję, że z czasem się to zmieni. Nie ogłoszono jeszcze daty premiery, więc twórcy teoretycznie mają sporo czasu na udoskonalenie pozycji.

Opanuj moc wyobraźni w Akademii Pana Kleksa! Odkrywaj baśnie, pomagaj ikonicznym postaciom i odblokowuj magiczne zdolności. Czy zdołasz ochronić Akademię przed nadciągającą ciemnością? – czytamy w opisie gry na Steam

Owszem, tytuł otrzymał już swoją kartę na Steam, gdzie zapoznacie się w dłuższym opisem oraz screenami i krótkim trailerem produkcji. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że to klasyczna “budżetówka”, a już tym razem dla studia, które do tej pory specjalizowało się raczej w tego typu tytułach. Akademia Pana Kleksa mogłaby akurat okazać się bardzo fajną rodzimą odpowiedzią na Hogwarts Legacy, lecz obecnie materiały nie zachęcają.

Twórcy mimo wszystko zapowiadają wiele zagadek i tajemnic do odkrycia. Do tego możliwość zagłębienia się w kultowe baśnie, tworzenie własnej postaci, opcję rozgrywki w kooperacji, a również, co ciekawe, wiele zakończeń opartych na wyborach. Gra nie będzie oferowała systemu walki, więc powstaje raczej dla młodszego odbiorcy.

Źródło: Steam