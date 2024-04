Akademia Pana Kleksa trafi na Netflix. Znamy datę premiery

Twórcy nowej Akademii Pana Kleksa z Tomaszem Kotem w głównej roli mogą pochwalić się zebraniem przed kinowe ekrany tabunów ludzi. Tuż przy samej premierze film obejrzały ponad 2 miliony widzów, czym jest wynikiem dla rodzimego rynku lepszym niż Diuna 2.

Akademia Pana Kleksa na Netflix – data premiery

Wielki i hitowy film szybko doczeka się streamingowego debiutu. Widzowie skłonni obejrzeć film w reżyserii Macieja Kawulskiego drugi raz (albo pierwszy, jeśli nie poszli do kin) nie muszą wcale długo czekać. Akademia Pana Kleksa zadebiutuje na polskim Netfliksie już 8 maja 2024 roku. Datę tę podaje na Twitterze Radosław Koch.

AKADEMIA PANA KLEKSA pojawi się na @NetflixPL

Film będzie dostępny w serwisie od 8 maja pic.twitter.com/MCXovAZmWD — Radosław Koch (@radziokoch) April 10, 2024

Co ciekawe, w bibliotece streamingowego giganta obraz ten pojawił się już w formie kafelka. Oznacza to, że z całą pewnością trafi do serwisu SVOD. Zainteresowani subskrybenci mogą już teraz dodawać go do listy do obejrzenia. Powinni otrzymać przypomnienie, gdy tylko stanie się dostępny.

Nowa wersja kultowej opowieści opowiada “historię pozornie zwykłej dziewczynki – Ady Niezgódki – która trafia do tytułowej Akademii, żeby poznać świat bajek, wyobraźni i kreatywności. Przy pomocy wybitnego i szalonego pedagoga profesora Ambrożego Kleksa rozwija swoje niesamowite umiejętności, a także wpada na ślad, który pomoże jej rozwikłać największą rodzinną tajemnicę”.

Źródło: Twitter/Radosław Koch + Netflix