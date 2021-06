Fani strategii, otwierajcie szampana! Poznaliśmy datę premiery Age of Empires IV

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Po długim i przerywanym ciszą oczekiwaniu, Microsoft ujawnił datę premiery Age of Empires IV. Kolejna odsłona uznanej serii gier strategicznych zadebiutuje już w październiku.

Fani gier strategicznych zdecydowanie mają co świętować. Na konferencji Microsoftu na E3 zobaczyliśmy nowy zwiastun Age of Empires IV. Co więcej, wreszcie poznaliśmy datę premiery gry. Z najnowszą odsłoną szalenie popularnej serii RTS-ów zapoznamy się już 28 października bieżącego roku. Jeszcze trochę poczekamy, ale na szczęście niezbyt długo.

Nowe AoE to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez fanów strategii produkcji i jest ku temu dobry powód. Po dość mieszanym odbiorze Age of Empires III, marce przydałoby się solidne odświeżenie. AoE IV zapowiada się na powrót do korzeni, ale zaoferuje też pewien powiew świeżości. Poza ładną oprawą, możemy też spodziewać się ogromnych bitew i efektownych oblężeń.

W ciągu najbliższych miesięcy z pewnością jeszcze nie raz zobaczymy AoE IV w akcji. Poniżej znajdziecie najnowszy zwiastun gry.