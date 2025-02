Twórcy Company of Heroes zapowiedzieli nową grę. Ziemia kontra Mars

Relic Entertainment wraca do gry. Firma zapowiedziała plany na najbliższe miesiące, które zakładają rozwój istniejących produkcji, a także wprowadzenie na rynek czegoś nowego. Studio opublikowało zapowiedź swojej nadchodzącej gry Earth vs Mars. W tej grze strategicznej spróbujemy obronić Ziemię przed inwazją z kosmosu.

Earth vs Mars — nowa gra twórców Company of Heroes

Chyba śmiało można powiedzieć, że Relic Entertainment to w pewnych kręgach studio iście legendarne. Ma na swoim koncie dwie części Homeworld, cykl Company of Heroes i wiele innych gier strategicznych, co stawia ich w gronie mistrzów tego gatunku. Teraz zapowiedzieli, że do swojego portfolio dodadzą nowy tytuł – będzie to RTS w stylu indie, który pozwoli nam stanąć do bitwy w obronie Ziemi przed najeźdźcami z kosmosu.

W grze Earth vs Mars otrzymamy turową rozgrywkę dla jednego gracza, a sami wcielimy się w rolę dowódcy podczas wojny obronnej. Nie będzie to łatwe, bo przeciwko nam wysłane zostaną iście kosmiczne siły. Armie Marsa będą wyposażone w latające spodki i inne futurystyczne uzbrojenie. Na szczęście my również będziemy mieć kilka asów w rękawie. Ciekawie zapowiada się system „łączenia” ziemskich stworzeń z ludźmi, co ma pozwolić na uzyskanie tzw. superżołnierzy.

Oczywiście każda jednostka będzie cechowała się własnymi umiejętnościami. Rozgrywka zapowiada się na ciekawą i zróżnicowaną, a smaku doda też tryb sieciowy. Twórcy zadbają również o edytor map, dlatego na nudę raczej nie będziemy narzekać. Niestety, na razie brak informacji o premierze. Możecie jednak dodać grę do swojej listy życzeń.

Źródło: wccftech.com