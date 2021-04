Czekają nas kolejne remaki od Activision Blizzard? Firma jest tym zainteresowana

Derektor generalny Blizzard Activision zdradził swoje zainteresowanie powrotem gry Pitfall. Poza grą mobilną marka z 1982 roku nie została ani razu ruszona od czasów swojej premiery.

Bez wątpienia retro jest ostatnio w modzie i to nie tylko w kwestii ubrań. Branża gamingowa coraz chętniej wraca pamięcią do czasów sprzed dekad, by wskrzesić ducha początków sceny gier wideo. Choć trend ten króluje głównie u producentów niezależnych, remaki starych tytułów produkowane są również przez ogromne studia.

Activision Blizzard chce wskrzesić swoje stare marki

Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard, udzielił wywiadu dla GamesBeat, gdzie wyraził swoje ogólne przemyślenia na temat strategii firmy. Między innymi wskazał on swoje zainteresowanie odkurzeniem wielu produkcji, które miały swoje premiery przed laty.

Mamy bibliotekę, która sięga 1980 roku. Więc jeśli spojrzysz na te setki tytułów, dostrzeżesz dla nas możliwość powrotu do starszych gier i wzięcia czegoś, nad czym nie pracowano przez lata, ale co ma wiernych fanów. Świetnym przykładem jest np. Pitfall. – powiedział Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard

Z pewnością odświeżenie takiej marki jak Pitfall zaowocowałoby sporym zainteresowaniem graczy z całego świata. Miejmy nadzieję, że kolejne remaki firmy nie skończą się takim niepowodzeniem, jakim jest Warcraft 3: Reforged. Ze względu na małe zaufanie do wydawcy, byłby to pierwszy krok, by polepszyć publiczny wizerunek firmy.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.