35 gier na Steam, które są „jak za darmo”. Najlepiej wydane 5 zł

Oto najlepsze promocje na gry, które możesz mieć na Steam za kilka złotówek. Wśród nich kultowe tytuły RPG, świetne wyścigi, horrory, strzelanki czy platformówki z bardzo wysokimi ocenami.

Pewnie wiecie, że codziennie opisujemy dla Was masę gier za darmo. Choć czasem warto wydać te kilka złotych, by zgarnąć coś naprawdę wyjątkowego. Właśnie takie taniutkie perełki w cenie do 5 zł dzisiaj prezentujemy. A kto odważy się wydać nieco więcej i szuka przy okazji czegoś formatu AAA, niech zerknie na wcześniejsze zestawienie 40 FPS-ów na Steam od 4 do 15 zł.

Pamiętajcie, że zawsze polecamy Wam gry ze sprawdzonego i pewnego źródła. A jest nim sklep Instant Gaming, w którym znajdziemy wiele promocji na klucze Steam. Zakładając nawet, że ktoś kupiłby wszystkie prezentowane dzisiaj 35 gier, zapłaci za klucze około 150 zł. Na Steam jedna gra potrafi kosztować dużo więcej, choćby taki Warhammer 40,000: Battlesector w cenie 184,99 zł, który tutaj mamy za 4,87 zł. Nie trzeba więc mówić, że to prawdziwe okazje.

35 gier Steam w dużej promocji. Za każdą zapłacisz do 5 zł (część 1)

Jeśli mielibyśmy wyłożyć np. 15 zł na stół i wybrać bez zastanowienia najlepsze gry z powyższych, to na pewno polecilibyśmy sięgnąć po Blacktail, Industria oraz Automobilista.

Blacktail

Blacktail to bardzo udana gra, w której znajdziemy akcję, elementy RPG, survivalu czy strzelanki. Co warte podkreślenia, to gra z Polski, za którą odpowiada krakowskie studio The Parasight. Deweloper oddał w nasze ręce mroczną przygodę z 16-letnią Babą Yagą w roli głównej. Oprócz walki będziemy wytwarzać strzały i mikstury, polować na dzikie zwierzęta i zbierać zasoby, aby przetrwać w niebezpiecznym lesie. Gra warta każdej złotówki.

Industria

Drugim pewnym strzałem w cenie do 5 zł jest strzelanka Industria, która została zainspirowana serią Half-Life. Wybieramy się tutaj do alternatywnej rzeczywistości, a konkretniej – do Berlina tuż po upadku muru berlińskiego. Trafiamy do tajemniczego, surrealistycznego świata maszyn parowych. W ekwipunku cztery różne bronie, w tym pistolet, kilof i strzelba. Będzie się działo!

Automobilista

Kto lubi pojeździć zamiast postrzelać, niech od razu zabiera się za wyścigową grę Automobilista. To symulator kładący duży nacisk na realizm, w którym znajdziemy mnóstwo pojazdów – od gokartów po formuły. Wszystkie samochody oraz tory wiernie odwzorowano, więc możemy liczyć na naprawdę fajną zabawę.

