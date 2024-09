40 FPS-ów na Steam od 4 do 15 zł, hity AAA taniej nawet o 100 zł

Oto królestwo tanich gier FPS, na których oszczędzicie od kilku do ponad 100 zł. Wybraliśmy 40 promocji na klucze Steam, zatem mamy całkiem spory wybór. Gry kupicie od 4 do 15 zł z groszami.

Po niedawnym zestawieniu 40 tanich gier o przetrwaniu, zombiakach i apokalipsie, postanowiliśmy sprawdzić promocje na strzelanki FPS. I jak się okazuje, w pułapie cenowym do 15 zł z groszami możemy ustrzelić wiele dużych hitów AAA, kapitalne gry niezależne czy też perełki AA, o których wielu nie miało pojęcia. Wybraliśmy zarówno rasowe gry FPS w klimacie wojennym, jak i futurystyczne pierwszoosobowe shootery oraz te, w których można się nieźle przestraszyć. Łączy je jedno – masa szybkiej akcji i bardzo dobre lub przynajmniej przyzwoite oceny na Steam.

Pamiętajcie też, że zawsze w naszych zestawieniach promocji proponujemy Wam klucze Steam ze sprawdzonego sklepu Instant Gaming, więc możecie kupować bez obaw. Kupione gry otrzymacie od razu po dokonaniu płatności (np. poprzez BLIK) w formie kodu, który należy aktywować na Steam.

Gry FPS w promocji. 40 tanich kluczy Steam (część I)

Jak widzicie, cztery gry z pierwszej części listy są naprawdę taniutkie w porównaniu do obecnych cen na platformie Valve. Zyskujemy około 100-130 zł. Warto zaopatrzyć się choćby w takie oto tytuły.

Turbo Overkill

Turbo Overkill to świeży jeszcze FPS, który został wydany w sierpniu 2023 roku. Gra została zainspirowana takimi kultowymi seriami jak DOOM i Quake. Tak samo jak one, oferuje totalnie szybką i brutalną akcję. Jako cyborg i najemnik, który powraca do swojego rodzinnego miasta, musimy stawić czoło sztucznej inteligencji, która posyła na ulice armię cybernetycznych żołnierzy.

Bulletstorm Full Clip Edition

Dobrym strzałem będzie również odświeżona wersja polskiego FPS-a od studia People Can Fly. Bulletstorm Full Clip Edition przenosi nas na planetę Stygia, która dawniej była luksusowym centrum rozrywki. Teraz, opuszczona i w rozsypce, jest miejscem rządzącym przez banitów i przestępców. Właśnie tutaj zostaje zesłany nasz bohater – Grayson Hunt, członek elitarnej grupy zabójców Dead Echo. Bulletstorm: Full Clip Edition to najpełniejsza wersja Bulletstorm, czyli z wszystkimi dodatkami oraz nową ekskluzywną zawartością.

Amnesia: The Bunker

Kto lubi strzelanki w klimacie survival horroru, niech śmiało sięga po Amnesia: The Bunker, które przenosi nas do opuszczonego bunkra z czasów I wojny światowej. Mamy jeden nabój w komorze i prowizoryczną latarkę. Jeśli zgaśnie światło, już po nas…

Na drugiej podstronie kolejne tanie FPS-y w cenie do 15 zł.