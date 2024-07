Znamy długość Astro Bot PS5. Będzie łatwa platyna do kolekcji!

Wielkimi krokami zbliża się premiera szalenie ciekawej i przyjemnej gry na PlayStation 5. Chodzi o Astro Bot, za które odpowiada studio Team Asobi. Sympatyczny platformer i przygodówka w jednym będzie idealną okazją do zdobycia kolejnego platynowego trofeum. Twórcy zdradzili, ile godzin zajmie nam przejście gry. Cóż, nie będzie to zbyt długa przygoda.

Łatwa platyna, czyli nadchodzi Astro Bot

Co by było, gdyby Sony postanowiło mieć swojego Mario? W sumie nie musimy się zastanawiać, bo jest Astro Bot. To sympatyczny robot, który zadebiutował na japońskich konsolach już jakiś czas temu. Teraz wielkimi krokami nadchodzi kolejna gra z jego udziałem, która z pewnością będzie pozycją obowiązkową dla posiadaczy PS5. My jednak nie o tym. W międzyczasie przed premierą twórcy zdradzili, ile czasu zajmie nam przejście gry. Raczej niewiele godzin będzie potrzebnych do ukończenia.

Niewiele, bo mówi się o mniej więcej 12-15 godzinach zabawy dla jednego gracza. To raczej krótsza produkcja, która na dodatek będzie celowała w szerokie grono odbiorców, również tych młodszych. Możemy tym samym uznać, że gra będzie łatwa do splatynowania. Kto ma ochotę na dopisanie kolejnego pucharka do swojej kolekcji?

Gra nie będzie rozciągnięta na siłę, bo twórcy od początku stawiali na jakość, nie ilość. Zabraknie też niepotrzebnego otwartego świata, a nas czeka rozbudowany silnik fizyczny i wspaniałe wrażenia z pokonywania kolejnych etapów. Kiedy premiera? Astro Bot na PS5 wyjdzie już 6 września 2024 roku.

