Płacą za YouTube Premium i nadal mają reklamy? Internauci skarżą się na problemy

Od pewnego czasu YouTube reprezentuje sobą podejście „płać, a nie będziesz narzekał”. Dotyczy to oczywiście nierzadko irytujących reklam w trakcie filmów (a także przed nimi lub nawet… po nich). Niedawno firma także w Polsce zaczęła blokować blokady reklam. Przez to wiele osób jest wręcz skazanych na to, aby reklamy wyświetlać. Nic więc dziwnego, że z każdej strony pojawiają się „sugestie”, aby kupować wersję Premium.

Ma YouTube Premium i nadal skarży się na reklamy

Abonament oferuje parę korzyści, ale najważniejszą jest automatyczne blokowanie reklam. Pomysł może i spoko, gdyby nie to, że od wielu, wielu lat była to całkowicie darmowa platforma z wideo. Czasy się jednak zmieniają, więc i YT idzie naprzód. Na wersję Premium zdecydowała się część użytkowników, ale niektórzy uważają, że nadal widzą reklamy. I co tu teraz zrobić?

Na Reddicie pojawił się wpis pewnego internauty, który mimo opłacania wersji Premium, nadal widzi reklamy. Komentujący szybko zwrócili mu uwagę, że to nie tyle reklama, ile „lokowanie produktu”. W wielu filmach YouTuberzy pokazują różne usługi lub sprzęt, a jeżeli autor doda linki afiliacyjne, produkt ten może pojawić się w formie swoistej reklamy na dole wideo. Czasami może to być także sponsor, a czasami coś jeszcze innego, ale nie jest to reklama w pełnym tego słowa znaczeniu, także i YouTube Premium wiele na to nie pomoże.

„Autor posta dosłownie kliknął reklamę i teraz skarży się, że ogląda reklamy” – napisał kąśliwie jeden z komentujących, zwracając uwagę na inny problem: sponsoringu i treści sponsorowanych. Niemniej, warto pamiętać, że nawet Premium nic tu nie pomoże. Na szczęście to tylko niewielki prostokąt na dole filmu, który nie przerywa wyświetlania samego wideo, także nie powinno to zbytnio nikogo denerwować.