Telewizor Xiaomi Mi TV 75 cali za jedyne 4499 zł (taniej o 1500 zł)

Jeśli akurat szukaliście dobrego, polecanego, a zarazem odpowiedniego do wielu zadań (gamingu, telewizji, seriali) modelu, to Xiaomi ma coś dla Was. I to aktualnie w bardzo atrakcyjnej cenie.

Dane techniczne:

Ekran: 75 “, 4K UHD / 3840 × 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2

Dostawa zamówień do domu jest darmowa.