Czy Ubisoft pokona Call of Duty? Dziś wielka premiera gry za darmo

Po latach w – wydawać by się mogło – deweloperskim piekiełku, XDefiant w końcu debiutuje. Tym samym Ubisoft rzuca rękawicę Call of Duty.

Zaskakująco entuzjastyczne przyjęcie przez testerów, mniej entuzjastyczne problemy z wydaniem, długi okres produkcji i nowe obietnice Ubisoftu – XDefiant albo polegnie szybciej, niż się narodziło, albo zostanie nowym hitem free-to-play.

XDefiant już dzisiaj otwiera swoje podwoje dla graczy

Zgodnie z poprzednimi ogłoszeniami, XDefiant już dziś po godzinie 19:00 zadebiutuje na rynku. W teorii mamy tu wszystko, czego możemy wymagać od potencjalnego hitu w postaci gry-usługi w formie FPS-a rzucającego rękawicę Call of Duty. Ubisoft być może tym razem wie, co robi i nie skończy się choćby jak ze Skull & Bones. No, aż tak źle to chyba nie będzie, skoro mowa o tytule free-to-play.

W sieci pojawił się nowy materiał, na którym twórcy pokazują przepustkę sezonową, a raczej jej “wstępniaka” w postaci preseason. Wydarzenie ma potrwać sześć tygodni. W ich trakcie gracze będą mogli wbijać kolejne poziomy, odblokowując nowe atrakcje. Klasyka.

Tym razem jednak Ubi nie chce denerwować graczy, więc postanowiono, że mikropłatności nie będą miały przełożenia na wydajność gracza w trakcie rozgrywki. Znaczy to tyle, że za pieniądze zdobędziemy przedmioty premium takie jak nowe skórki, ale choćby bronie są dostępne dla każdego. Kluczem jest jednak regularne granie i wbijanie leveli.

Wątpię, abyśmy mieli do czynienia z “CoD-killerem”, lecz wystarczy tylko rzucić okiem pokazy rozgrywki dostępne w sieci, aby skojarzyć, z czego garściami czerpali twórcy. Czy im się udało, dowiemy się już niebawem. XDefiant debiutuje na rynku już dziś, czyli 21 maja 2024 roku o godzinie 19:00. Gracze mogą już teraz pobierać pliki.

