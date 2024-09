Nie kończą się problemy Ubisoftu. Tym razem do pasma porażek dołącza darmowa i sieciowa strzelanka XDefiant. Okazuje się, że ta zupełnie nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Ta firma to dopiero ma sporo kłopotów na głowie…

XDefiant to kolejna porażka Ubisoftu. Słaby wynik

Dyrektor generalny Ubisoftu, Yves Guillemot, potwierdził, że sieciowa strzelanka XDefiant nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań i nadziei. Wszystko sprowadza się oczywiście do niższych wpływów finansowych, niż zakładano wcześniej. Chociaż gra jest darmowa, to oferuje różnego rodzaju mikropłatności, pakiety skórek i nie tylko. Okazuje się jednak, że możliwości zakupów w grze nie zachęciły graczy. Ba, ich liczba również pozostawia wiele do życzenia.

W sierpniu gra spadła do poziomu 200 tysięcy aktywnych użytkowników w ciągu doby. Obecnie twórcy mają nadzieję, że trend uda się odwrócić przy okazji 3. sezonu rozgrywki. Jeżeli to nie wypali, to dalsze utrzymywanie wsparcia dla produkcji może stanąć pod znakiem zapytania.

To nie jedyna gra, która jest problemem dla Ubisoftu — który firma sama sobie przygotowała. Podobnie jest w przypadku Star Wars Outlaws. Już teraz wiemy, że tytuł nie sprzedał się tak dobrze, jak tego oczekiwano. W tym wypadku nadzieją na poprawę sytuacji mają być DLC do gry. Ciekawe, jak ostatecznie wyjdzie z nową odsłoną Assassin’s Creed Shadows. Gra miała zadebiutować w listopadzie, ale jej premierę przesunięto na luty.

Źródło: insider-gaming.com