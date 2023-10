Xbox Series S w cenie PS5? Szalona podwyżka cen Microsoftu w Brazylii

Gracze w Brazylii będą bardzo niepocieszeni. Microsoft poinformował o nadchodzącej podwyżce cen konsol Xbox Series S. Najtańsze z urządzeń obecnej generacji będzie tam droższe i to o tyle, że zrówna się ceną z… PlayStation 5 w wersji Digital. Cóż, najtańszy sposób na granie w gry wideo przestanie być taki tani. Czy to oznacza, że czekają nas globalne podwyżki cen sprzętu amerykańskiej firmy? Wieści z Brazylii mogą trochę martwić.

Cena Xbox Series S idzie w górę

Microsoft poinformował graczy z Brazylii o konieczności wprowadzenia podwyżek cen konsol Xbox Series S. To obecnie najtańszy wariant konsoli współczesnej generacji, dający dostęp do najnowszych premier i bogatej biblioteki Game Pass. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę, cena popularnego modeli „S” wzrośnie aż o 54%. Konsola kosztowała do tej pory 2000 reali brazylijskich, a po podwyżce trzeba będzie zapłacić za nią aż 3599 reali.

Nie musicie kłopotać się szukaniem przelicznika. Szybki wpis w Google uświadamia nas bowiem, że nowa cena Xbox Series S to w przeliczeniu „na nasze” ponad 3000 złotych. To ogromne pieniądze jak za sprzęt, który w zasadzie jest tylko wstępem do nowej generacji. Dość powiedzieć, że nawet w Brazylii (jak widać słynącej z wysokich cen konsol) taka kwota starczy na zakup PS5 Digital. Co by nie mówić, to o wiele mocniejsza konsola. Na dodatek nieustępująca zwykłemu PS5 w niczym, poza brakiem napędu.

To szokująca decyzja, która dla wielu jest niezrozumiała. W Polsce konsolę tę kupimy za nieco ponad 1000 złotych, podczas gdy rynek używek pełen jest ofert np. za 800 zł. Nie wiadomo, co konkretnie stoi za tak drastyczną decyzją firmy. Pewne jest jednak, że dla większości komentatorów jest ona zupełnie niezrozumiała. Najtańszy wariant konsoli przestanie być tym samym tak łatwo dostępny. Co ciekawe, podwyżka została zapowiedziana — nie wiadomo, jednak kiedy konkretnie wejdzie w życie.