Lepiej nie nastawiać się, że będzie to event, który zmieni branżę, ale już teraz potwierdzono kilka ciekawie zapowiadających się tytułów. Xbox Partner Preview startuje już w najbliższy czwartek, 17 października 2024 roku o godzinie 19:00 czasu polskiego. Wiemy, że na wydarzeniu nie zabraknie nadchodzącego dodatku do Alana Wake’a 2 o podtytule The Lake House. Tym razem zobaczymy nie tylko krótki teaser, ale i gameplay. Do tego Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii oraz Wuchang: Fallen Feathers wraz z “wieloma światowymi premierami i innymi świetnymi tytułami, które pojawią się na konsolach Xbox, komputerach PC z systemem Windows i w usłudze Game Pass”.

Xbox Partner Preview 2024 oficjalnie – kiedy i gdzie zobaczyć?

Wydarzenie, z racji tego, że mowa tu o Partner Preview, nie będzie zawierać gier first-party od studiów Microsoftu. Nie ma sensu więc nastawiać się na Indianę Jonesa, Fable czy Microsoft Flight Simulator. Zobaczymy jedynie gry third-party i nawet nie sądzę, aby na koniec została przewidziana jakaś większa niespodzianka. Niemniej i tak zapowiada się nieźle!

Jak zawsze, Xbox Partner Preview to przede wszystkim dzielenie się ekscytującymi wiadomościami o grach od naszych utalentowanych partnerów z całego świata: poznasz nowe gry, daty premiery i świeżą rozgrywkę z nadchodzących tytułów. A na osłodę, podczas transmisji Xbox Wire opublikuje ekskluzywne historie zza kulis dotyczące wybranych tytułów. – informuje Microsoft

Na razie jest jeszcze za wcześnie, aby nastawiać transmisję, ale w razie czego obejrzymy ją m.in. w serwisie YouTube. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy dowiemy się, co takiego zmajstrował Xbox. W końcu ostatnie State of Play było niezłe, ale na pewno nie wyjątkowe.

