“To koniec Xboksa”. Gracze wylewają jad za wersję PS5 Indiana Jonesa, a Phil Spencer się broni

Oczywiście tylko żartuję, a przynajmniej nic nie zapowiada tego, aby “Xbox się skończył”. Wiele osób w sieci nie jest jednak pocieszonych tym, że jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku trafi również na sprzęt konkurencji. No jasne, bo przecież to czyste zło, że w fajną grę zagra więcej osób, nie?

W każdym razie dla wielu internautów – użyjmy tu słowa “fanbojów” Xboksa – naprawdę nie jest dobrze. W sieci wylało się sporo jadu na firmę za to, że postanowili zaoferować nową produkcję MachineGames większej liczbie graczy. “Już nie ma Xboksa” – to tylko jeden z kuriozalnych, negatywnych komentarzy w sieci, których jest znacznie więcej. Niektórzy twierdzą, że Phil Spencer “zabił platformę”, a inni wyrażają swoje niezadowolenie w związku z wcześniejszymi zapewnieniami, że firma nie może obiecać innych konwersji, poza wcześniejszymi czterema produkcjami.

Tylko że wydanie Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush i Grounded na PlayStation 5 okazał się bardzo owocnym krokiem dla Microsoftu. Firma musi sobie przecież w jakiś sposób “odbić” zakup Activision Blizzard za 69 mld dolarów. Szczególnie że tamte konwersje sprzedają się naprawdę nieźle i faktycznie zarabiają dzięki nowym graczom.

Zdecydowanie prawdą jest, że wewnątrz Microsoftu poprzeczka jest dla nas wysoka, jeśli chodzi o wpływy, które musimy oddać firmie. Ponieważ otrzymujemy od firmy poziom wsparcia, który jest po prostu niesamowity i to, co jesteśmy w stanie zrobić. Więc patrzę na to, jak możemy uczynić nasze gry tak silnymi, jak to tylko możliwe? Nasza platforma stale się rozwija, na konsolach, PC i w chmurze. To będzie po prostu strategia, która się dla nas sprawdzi.

– wyjaśnia Phil Spencer (za IGN)