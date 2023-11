Xbox i 4 duże premiery w 12 miesięcy. Sony może być już zazdrosne!

W minionym miesiącu doszło do spotkania na szczycie, w którym udział wzięli przedstawiciele Xbox Game Studios i Bethesdy. Microsoft po pozyskaniu nowych firm i deweloperów chce przejść do ofensywy w wydawaniu nowych, ekskluzywnych gier. W swoim portfolio mają wiele marek, a to oznacza, że graczy czekają ciekawe czasy. W pozytywnym znaczeniu oczywiście.

Xbox zapewnia, że nowe gry będą już niedługo

Dużym wyzwaniem było dla Microsoftu pozyskanie m.in. Bethesdy czy Activision, ale teraz czas na kolejną próbę. Chodzi o dostarczanie na rynek nowych i wyjątkowych produkcji. Podczas spotkania doszło do rozmów między przedstawicielami poszczególnych zespołów. Planowali oni to, co w najbliższych latach czeka markę Xbox. Wśród posiadanych przez giganta serii znajduje się m.in. Halo, The Elder Scrolls czy hity od Activision Blizzard.

Jak przyznał Matt Booty, nastał czas na wydawanie gier. Plany są ambitne, bo marka Xbox ma zamiar dostarczyć aż 4 duże i ekskluzywne premiery w ciągu 12 miesięcy. Oznaczałoby to 1 poważną premierę gry na kwartał. Są na świecie konsolowcy, którym taki stan rzeczy bardzo by odpowiadał.

Siłą Xboksa jest różnorodność osób, które wchodzą w skład „rodziny”. Nie brak tam doświadczonych gigantów z silnymi, mainstreamowymi grami, ale również takich tworzących mniejsze i również ekscytujące rzeczy — np. Tim Schafer i jego Psychonauts. Łącznie deweloperzy mają ogromne doświadczenie, które przełożone będzie na tworzenie nowych tytułów.

Posiadacze konsol Xbox na pewno mają na co oczekiwać. Sam zacieram ręce na nadchodzące gry, bo przykład Starfield czy serii Forza Horzion pokazuje, że jest na co czekać.